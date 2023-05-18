Предприятиям не хватает рук

Дефицит кадров в российской промышленности достиг исторического максимума. К таким выводам по итогам исследования пришел Институт экономической политики имени Гайдара. Так, в апреле о недостатке рабочих заявляли 35% опрошенных предприятий. Это максимальное значение с 1996 года. И именно кадровый голод, как отмечают авторы исследования, сдерживает промышленный рост после того, как Россия начала военные действия на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Самая тяжелая ситуация в легкой промышленности. Специалисты института связывают это в том числе с нехваткой средних специальных учебных заведений. С этим соглашается и зампред профильного комитета Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Рудашевский:

«Стал значительно повышаться уровень требований с профессиональной стороны. Мы сейчас занимаем позиции ушедших компаний, которые с собой ничего не увезут, кроме денег. При этом они оставляют практически все технологии и оборудование здесь. И они требуют совсем другого уровня образования. Неслучайно в Соединенных Штатах и Германии много рабочих мест занимают люди с высшим образованием. Специалистов у нас не хватает. На одну смену точно есть, на две смены с трудом, но находят, а на третью уже нет».

В случае с нынешним кадровым голодом значительную роль сыграла массовая миграция прошлого года, отмечает научный руководитель департамента социологии Высшей школы экономики Александр Чепуренко. По его словам, последствия такого оттока промышленность будет ощущать на себе и спустя годы:

«Весной уезжали представители так называемого креативного класса. Ладно, блогеры, писатели и музыканты не создают валовый продукт. Но страну покинули и ученые, и предприниматели.

В сентябре-октябре уже стала уезжать и часть "синих воротничков". В результате был нанесен серьезный ущерб трудовым ресурсам России. В этой ситуации два последствия. Одно кратковременное: кадровый голод приводит к тому, что предприятия, у которых нет больших доходов и рентабельности, вынуждены повышать заработные платы, чтобы привлечь квалифицированных работников. Это сокращает возможности инвестирования в развитие бизнеса.

Есть и долгосрочный момент: квалифицированные кадры невозможно подготовить за полгода-год. И эта ситуация будет аукаться еще довольно долго — как минимум на протяжении пяти-семи лет. В России разрабатываются концепции технологического развития, по сути, перед страной стоит задача вырваться из четвертого технологического уклада и стремительно шагнуть в шестой, не задерживаясь на пятом. Но это нельзя сделать без вовлечения ученых, новаторов, предпринимателей, финансистов.

А это как раз те категории россиян, которые в значительной степени оказались фрустрированы политическими событиями, происходящими в стране в последнее время. Значит, в течение определенного периода у нас будут не только серьезные ограничения, связанные, к примеру, с отсутствием комплектующих для сборки каких-то продуктов высокотехнологичных отраслей, но и проблемы с мозгами, которые утекли. А они нужны для подготовки решений, которые могли бы возместить отсутствие этих деталей и даже целых отраслей промышленности за счет их создания в России».

По данным Росстата, в марте уровень безработицы достиг отметки в 3,5%. Это минимальный показатель за всю новейшую историю России.

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Александр Рассохин