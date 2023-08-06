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Коммерсантъ FM
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«Арсенал» оказался сильнее сильнейшего

Он завоевал английский Суперкубок, победив «Манчестер Сити»

Футбольный сезон в Англии открылся сенсацией в матче за Community Shield — Суперкубок — на лондонском стадионе Wembley. «Арсенал» смог спастись во встрече с сильнейшим клубом страны, победителем Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на последних секундах основного времени, завершившегося ничьей — 1:1, а потом одолел его в серии пенальти.

Футболисты «Арсенала» стали обладателями первого трофея, разыгранного в новом сезоне,— Суперкубка Англии

Футболисты «Арсенала» стали обладателями первого трофея, разыгранного в новом сезоне,— Суперкубка Англии

Фото: Dylan Martinez, Reuters

Футболисты «Арсенала» стали обладателями первого трофея, разыгранного в новом сезоне,— Суперкубка Англии

Фото: Dylan Martinez, Reuters

Первый официальный матч английского сезона довольно долго и настойчиво, казалось, честно предупреждал, чтобы от него не ждали каких экстраординарных поворотов. «Арсенал» летом потратил кучу денег, чтобы добавить в мощи, которая, конечно, и так впечатляла, но которой в прошлом чемпионате все равно не хватило, чтобы на равных рубиться с «Манчестер Сити» в «золотой гонке». И вот этот прошедший апгрейд «Арсенал» с Декланом Райсом, Каем Хаверцом на поле за стартовую четверть часа смог исполнить всего-то два десятка передач, а мячом владел в пять раз реже соперника, который вообще-то обходился без все еще долечивающего травму Кевина Де Брёйне, важнейшего с точки зрения его контроля персонажа. Такое нечасто увидишь даже в матчах сборных, сталкивающих кого-то из грандов с футбольным «карликом». «Карлики» бывают гораздо более смелыми.

В общем, это было в каком-то смысле странное зрелище.

Одна из двух лучших команд лучшей европейской лиги без напряга перекатывала мяч на чужой половине, а от ее игры веяло запредельной легкостью, запредельной уверенностью в своих возможностях, своей исключительности. А другая — та, что несколько месяцев назад уже намекала на то, что собирается с ней конкурировать и, по идее, обязана была настаивать сейчас на этом изо всех сил,— терпела, терпела и терпела, пытаясь вовремя закрыть все представляющие угрозу участки и направления. Ну да, это у «Арсенала» выходило неплохо, и, например, Эрлинг Холанн, чудо-снайпер «Манчестер Сити», почти не давал поводов вспоминать о своем присутствии. Но, как ни крути, лондонского терпения и лондонской жесткости было слишком мало, чтобы заставить пересмотреть взгляды на расклад. И потом, иногда возникало ощущение, что «Арсенал» держится при всей своей внешней плотности на тоненького — как в том эпизоде, когда удар с линии штрафной Родри кое-как заблокировал Райс, а мяч, срикошетив от его ноги, прошел в сантиметрах от стойки.

И вдруг выяснилось, что те, кто уже плюнул на лондонской клуб, решив, что ничего интересного он, смирившийся с аутсайдерским статусом, не подарит, жутко заблуждаются.

Футболисты «Манчестер Сити» наверняка и сами удивились, увидев, что только что такой робкий противник, посидев в окопах, принялся кусаться, нащупав слабое звено в чужих построениях.

«Арсенал» усилися Декланом Райсом

Слабым звеном оказался левый фланг манчестерской обороны. Сначала там проник к штрафной Бен Уайт, который обнаружил, что увлекшиеся наступлением защитники «Манчестер Сити» на Кая Хаверца не обращают особого внимания. Хаверцу пас принять было непросто, но он, крутанувшись волчком, его принял и жутко неприятно пробил. Стоявший в воротах «Манчестер Сити» Штефан Ортега среагировал, отразив мяч ногой.

А перед перерывом «Арсенал» соорудил выпад еще опаснее. Теперь справа возле штрафной у него очутился Букайо Сака. И снова Кай Хаверц, который вроде бы в «Челси» доказал, что позиция центрфорварда ему не подходит, но получил ее и после трансфера, был свободен. Только теперь крутиться, чтобы обработать мяч, ему не потребовалось — бил с комфортом, почти в упор. И это был тот случай, когда, конечно, вратарь хорош, но все же вина в том, что гол не состоялся, лежит в основном на форварде, влепившем мяч фактически прямо в голкипера.

Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, разумеется, произвел во втором тайме замены, призванные поднять градус остроты: игра, обретенная «Арсеналом» наглость уже кричали во весь голос о том, что они не помешают.

Но среди них был замена, всех точно поразившая. Вместе с Кевином Де Брёйне и Филом Фоденом, опциями понятными, что ли, по сути, неизбежными, на поле появился игрок английской молодежки Коул Палмер. А главное, что ради него Гвардиола пожертвовал Эрлингом Холанном, неприкасаемым Холанном.

«Манчестер Сити» приобрел защитника Йошко Гвардиола

Но именно Палмеру суждено было превратиться в героя. Настоящего героя, а не такого, которому звание вручили скорее обстоятельства, чем личный подвиг. Созревший из потери «Арсенала» и активности Де Брёйне манчестерский выпад он увенчал фантастически точным обводящим ударом, продемонстрировав в штрафной хладнокровие многоопытного мэтра. А порыв партнера тут же чуть не поддержал Фоден, оставшийся наедине с лондонским вратарем Ароном Рамсдейлом. Рамсдейл устоял чудом, зацепив уже просочившийся у него между ногами мяч пяткой, и интригу спас.

А потом было все никак не хотевшее заканчиваться компенсированное время. И «Арсенал», находившийся в положении отчаянном, шел и шел вперед, а «Манчестер Сити» спокойно отбивался. Страдать ему оставалось чуть-чуть — шла уже сотая минута, когда лондонцы заработали угловой и широченную улыбку удачи в виде некстати подвернувшегося на траектории удара Леандро Троссара Мануэля Аканджи и одурачившего Ортегу отскока. И матч вырулил к серии пенальти, в которой осечки допускали только манчестерцы — промазавший Кевин Де Брёйне и проигравший дуэль Рамсдейлу Родри.

Алексей Доспехов

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