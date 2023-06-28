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Опорная фигура

Переход в «Арсенал» сделает Деклана Райса самым дорогим английским футболистом

Перекочевавшая с футбольного поля на трансферное схватка между двумя лучшими клубами минувшего чемпионата Англии сделает Деклана Райса самым дорогим в истории английским футболистом. Чтобы выиграть борьбу за молодого опорного полузащитника «Вест-Хэма» у «Манчестер Сити», «Арсеналу» пришлось предложить за него более £100 млн.

Если «Вест-Хэм» согласится продать Деклана Райса «Арсеналу» за £105 млн, то 24-летний полузащитник станет самым дорогим английским футболистом в истории

Если «Вест-Хэм» согласится продать Деклана Райса «Арсеналу» за £105 млн, то 24-летний полузащитник станет самым дорогим английским футболистом в истории

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Если «Вест-Хэм» согласится продать Деклана Райса «Арсеналу» за £105 млн, то 24-летний полузащитник станет самым дорогим английским футболистом в истории

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

О том, что в ближайшее время «Арсенал» закроет сделку по приобретению у «Вест-Хэма» 24-летнего Деклана Райса, сообщили все ведущие британские медиаресурсы. Почему она вызвала огромный интерес, понятно. Все дело в стоимости сделки. Источники, рассказывающие о ней, такие как BBC и The Guardian, солидарны в том, что за Райса «Арсенал» согласился заплатить в общей сложности, считая бонусы, £105 млн. Таким образом, он станет самым дорогим английским игроком в истории.

Пока рекордсменом считается Джек Грилиш, купленный «Манчестер Сити» у «Астон Виллы» два года назад за £100 млн.

Деклан Райс, несмотря на молодость,— уже очень известный и опытный футболист с богатым послужным списком. Он давно выступает за сборную Англии: на прошлогоднем чемпионате мира в Катаре (англичане там дошли до четвертьфинала, уступив в нем французам) вышел в ее стартовом составе во всех пяти матчах, а в концовке нынешнего сезона внес большой вклад в успех «Вест-Хэма» в Лиге конференций, третьем по рангу еврокубке. Но именно в сверхдорогой актив Райс превратился благодаря схватке на трансферном рынке между двумя лучшими клубами английского чемпионата.

Как выяснилось, опорный хавбек, выполняющий огромный объем разной по характеру — и оборонительной, и атакующей — работы, срочно понадобился и чемпиону «Манчестер Сити», и долго лидировавшему в первенстве, но в конце концов все-таки пропустившему вперед фаворита «Арсеналу».

Манчестерцы, судя по всему, хотели заменить Райсом обладающего примерно тем же функционалом и здорово игравшего в прошедшем сезоне Илкая Гюндогана: он в статусе свободного агента решил подписать контракт с «Барселоной».

«Арсенал» же просто решил укрепить не такой глубокий и яркий, как у «Манчестер Сити», состав. The Guardian утверждает, что его тренер Микель Артета увидел в Деклане Райсе идеального партнера в центральной зоне полузащиты для Кая Хаверца, чей переход из «Челси» уже близок к оформлению: Хаверц будет играть ближе к атаке, Райс — к обороне.

Переход Джуда Беллингема из «Боруссии» обошелся «Реалу» более чем в €100 млн

Именно «Арсенал», как предполагает BBC, открыл гонку за Декланом Райсом. При этом, вступая в переговоры с «Вест-Хэмом», он брал за ориентир сумму, в которую обошелся «Реалу» игравший за дортмундскую «Боруссию» другой талантливый английский полузащитник, на пять лет моложе Райса,— Джуд Беллингем. Но оказалось, что за £75 млн получить Райса невозможно, поскольку в нем крайне заинтересован и «Манчестер Сити». Впрочем, на £90 млн тот все же остановился, позволив рекордный трансфер осуществить лондонскому клубу.

Алексей Доспехов

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