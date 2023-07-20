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Коммерсантъ FM
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«Манчестер Сити» увеличил расходы на оборону

Йошко Гвардиол станет самым дорогим защитником в истории

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» близок к покупке защитника сборной Хорватии Йошко Гвардиола. Как сообщает The Guardian, манчестерцы согласились заплатить за игрока немецкому «РБ Лейпцигу» €100 млн. Это сделает Гвардиола самым дорогим защитником в истории.

С 2021 года защитник сборной Хорватии и «Лейпцига» Йошко Гвардиол подорожал в пять с лишним раз — с €18,8 млн до €100 млн

С 2021 года защитник сборной Хорватии и «Лейпцига» Йошко Гвардиол подорожал в пять с лишним раз — с €18,8 млн до €100 млн

Фото: Hannah Mckay / Reuters

С 2021 года защитник сборной Хорватии и «Лейпцига» Йошко Гвардиол подорожал в пять с лишним раз — с €18,8 млн до €100 млн

Фото: Hannah Mckay / Reuters

«Манчестер Сити» практически согласовал условия приобретения у «Лейпцига» 21-летнего центрального защитника сборной Хорватии Йошко Гвардиола. Как сообщает The Guardian, в среду футболист, ранее согласовавший условия личного контракта, уже прошел первую часть медицинского обследования, предшествующего подписанию контракта. Издание утверждает, что процесс перехода находится в продвинутой фазе и осталось лишь уладить формальности. Возможно, некоторая задержка в объявлении о завершении сделки связана с тем, что она увязана с другим переходом — полузащитник манчестерцев Рияд Махрез готовится перебраться в саудовский «Аль-Ахли» за €30 млн (еще €5 млн «Манчестер Сити» может получить в виде бонусов). Все-таки манчестерский клуб, хоть его владельцы и обладают «бесконечными» финансовыми ресурсами, должен хотя бы делать вид, что следует правилам финансового fair-play. То есть, прежде чем сделать дорогостоящую покупку, следует показать и какой-то доход от трансферной деятельности.

А ведь новое приобретение манчестерцев примечательно в первую очередь именно ценой, которую за него заплатят. Еще в июне руководство «Лейпцига» подтверждало, что манчестерцы интересуются Гвардиолом, предлагая за него €90 млн плюс бонусы. Немецкая сторона при этом требовала €100 млн. И, похоже, своего добилась. Отметим, что контракт хорвата с «Лейпцигом» истекает только в 2027 году. В 2025-м заработает опция его безусловного выкупа за €110 млн. То есть ждать существенного снижения стоимости игрока манчестерцы не могли.

В истории было не так уж много игроков, трансферы которых обходились в €100 млн или дороже («Манчестер Сити» лишь однажды заплатил за футболиста больше — €117,5 млн «Астон Вилле» за Джека Грилиша в 2021 году).

По данным Transfermarkt, таковых всего 16 (самой крупной сделкой остается переход Неймара из «Барселоны» в ПСЖ в 2017 году — €222 млн). Причем все участники суперэлитного клуба либо форварды, либо полузащитники. Таким образом, Гвардиол станет самым дорогим защитником в истории. Пока же таковым остается Гарри Магуайр, перебравшийся в 2019 году из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» за €87 млн.

Примечательно, что в распоряжении главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы уже имеется пять центральных защитников: Мануэль Аканджи, Рубен Диаш, Эмерик Ляпорт, Натан Аке, Джон Стоунз (правда, тренер нередко использует их и не на «родных» позициях). И тем не менее понадобился еще и стомиллионный Гвардиол, самый известный эпизод в карьере которого случился на чемпионате мира 2022 года. В полуфинале хорваты уступили аргентинцам со счетом 0:3, а один из мячей организовал Лионель Месси. Финт, которым он обманул опекавшего его Гвардиола, стал одним из наиболее запоминающихся моментов мирового первенства.

Но это именно что лишь момент. А статистика показывает, что Гвардиол за два сезона, проведенных в «Лейпциге» (в 2021 году он был куплен у загребского «Динамо» за €18,8 млн), сильно вырос. Согласно подсчетам портала Goalimpact, оценивающего полезность футболистов на основе статистических данных (в основном речь о том, сколько голов команда забила/пропустила, когда игрок был на поле, с поправкой на различные коэффициенты — уровень соперника, уровень партнеров по команде, игровые минуты, количество проведенных матчей, возраст и так далее), рейтинг Гвардиола на данный момент составляет 154,4 балла. Для сравнения: у Рубена Диаша — 179,8, но португалец на пять лет старше хорвата. Когда Диашу был 21 год, его рейтинг составлял только 139,4 балла. И если Гвардиоле удастся полностью раскрыть потенциал Гвардиола, он вполне может вырасти в чрезвычайно полезного игрока для команды.

Александр Петров

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