Россия и Китай перешли границы дозволенного

В отношениях Москвы и Пекина разразился скандал, поводом для которого стал инцидент на российско-казахстанской границе. Посольство КНР в Москве обвинило российскую сторону в «жестоком и чрезмерном правоприменении» и нарушении прав китайских граждан, после того как пятерым из них было отказано во въезде в РФ. Демарш Пекина, который превратил рядовой пограничный эпизод в громкую дипломатическую историю, произошел после того, как инцидент попал в китайские СМИ и социальные сети. Напряженность в отношениях двух стран возникла на фоне запланированной без участия России встречи по Украине в Джидде (см. стр. 1 и 6), в которой согласился принять участие Китай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Цзинь Вэньсинь, которого 29 июля задержали на пункте пропуска «Караузек» в Астраханской области

Фото: ??? / douyin, ??? / douyin Блогер Цзинь Вэньсинь, которого 29 июля задержали на пункте пропуска «Караузек» в Астраханской области

Фото: ??? / douyin, ??? / douyin

Отношения России и Китая, которые официальные представители двух стран называют единством, не имеющим аналогов в мировой политике и переросшим рамки традиционных союзов, неожиданно утратили прежнюю безоблачность. Инициатором обострения оказалась китайская сторона, в минувшую субботу выступившая с заявлением, стиль которого разительно отличается от обтекаемых и витиевато-цветистых официальных документов и высказываний китайских чиновников и дипломатов об отношениях с Россией.

Повод для скандала был вроде бы пустяковым: отказ во въезде и аннулирование туристических виз пятерым гражданам КНР, которые 29 июля пытались на машине попасть из Казахстана в Россию через пункт пропуска «Караузек» в Астраханской области.

Комментируя эпизод, посольство КНР в Москве распространило заявление в своем официальном аккаунте в соцсети WeChat. В нем говорится о том, что сотрудники консульства КНР изучили видеозапись, сделанную китайскими участниками инцидента, из которой следует, что российские пограничники досматривали их в течение четырех часов. Как следует из заявления, в связи с инцидентом сотрудники посольства КНР уже встретились с представителями МИД РФ, Федеральной пограничной службы, Федеральной службы безопасности и других ведомств, чтобы сделать российской стороне представление о том, что «жестокое и чрезмерное правоприменение с российской стороны нанесло серьезный ущерб законным правам и интересам китайских граждан».

«Это не соответствует нынешним дружественным китайско-российским отношениям и тенденции все более тесных дружественных обменов между двумя странами. Требуем от российской стороны немедленно установить причину инцидента, принять конструктивные меры для сглаживания плохого эффекта, гарантировать, что подобные инциденты не повторятся в будущем, в полной мере уважать и защищать достоинство, законные права и интересы граждан Китая»,— говорится в заявлении посольства КНР в РФ. Таким образом, еще до проведения запрашиваемого им расследования и выяснения всех обстоятельств инцидента Пекин возложил вину за него на российских официальных лиц и, более того, пустился в публичные рассуждения о возможных издержках для российско-китайских отношений.

Самое же удивительное состоит в том, что, прибегнув к столь нетипичной жесткой риторике в адрес России, китайское посольство в своем заявлении даже не попыталось дезавуировать российскую версию случившегося. Эта версия, изложенная китайским дипломатам российскими официальными лицами, состоит в том, что, согласно данным предварительной проверки, причиной отказа во въезде стало то, что фактический пункт назначения желавших въехать в РФ граждан КНР не совпал с тем, который они указывали при подаче заявления на визу. Российская сторона указала, что таким образом китайские граждане нарушили российское законодательство.

Тем не менее, несмотря на полученные разъяснения, в Пекине все же поспешили назвать виновной Москву.

Обращает на себя внимание, что скандал с китайскими гражданами совпал с решением китайской стороны направить спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэй в Джидду на международную встречу по Украине, на которую российская сторона приглашена не была.

Комментируя это событие, британская газета Financial Times называет участие Пекина «победой как для украинцев, так и для саудитов».

На этом фоне свою версию подоплеки странного пограничного инцидента, вызвавшего напряженность в отношениях Москвы и Пекина, раскрыл “Ъ” директор программы по безопасности в Центральной Азии ПИР-Центра, научный сотрудник Дипакадемии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Пикантность ситуации состоит в том, что в центре скандала оказался известный китайский блогер Цзинь Вэньсинь. Вместе со своей командой из четырех человек он пытался попасть на территорию России из Казахстана, где они снимали видеосюжеты об этой стране, которые своим контентом вполне могли не понравиться казахстанским властям. Однако, судя по всему, казахстанские власти предпочли сами не выяснять отношения с китайскими гостями, а предпочли передать информацию о них российской стороне. В свою очередь, российская сторона, проверив въездные документы граждан КНР, обнаружила нарушения российского законодательства и аннулировала их въездные визы»,— заявил “Ъ” Вадим Козюлин.

По словам эксперта, сам Цзинь Вэньсинь, так и не попавший в Россию, выложил в сети подробный видеоотчет о своих злоключениях на КПП «Караузек», рассказывая своей аудитории о том, как он якобы стал жертвой грубого обращения и злоупотреблений со стороны российских пограничников.

«Несмотря на то что большинство китайской аудитории отнеслось к нему с симпатией и сочувствием, в соцсетях КНР также высказывается мнение, что Цзинь Вэньсинь намеренно провоцировал российские пограничные службы и даже делал это умышленно, в интересах США, чтобы вызвать конфликт между Китаем и Россией. Как бы то ни было, он собрал в Китае такую большую аудиторию, что МИД КНР был вынужден выступить с резким заявлением в адрес России, в то время как тему активно подхватили западные СМИ»,— продолжает господин Козюлин.

«Этот инцидент не испортит российско-китайские отношения, но оставит в них неприятный осадок. Будем надеяться, что все стороны извлекут из случившегося урок и впредь не станут поддаваться на провокации»,— резюмирует эксперт.

Обращает на себя внимание, что визовый скандал произошел в тот момент, когда Россия и Китай облегчают визовый режим для своих граждан. Как заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), первая группа туристов из Китая по безвизовому обмену прибудет в Россию уже на этой неделе. «На этой группе тестируется функционирование механизма группового безвиза, в частности регистрация группы, взаимодействие со страховой компанией. Как ожидается, после нее будет уже официальный запуск безвизового обмена между нашими странами»,— заявил представитель РСТ в Китае Александр Фолько. По оценкам РСТ, на запуск и отладку механизма безвизового группового обмена может уйти время до конца нынешнего сезона и в полную силу на него можно будет рассчитывать в следующем сезоне.

Сергей Строкань