КНР потребовала от РФ расследования «жесткого» обращения с китайцами на границе

Посольство Китая в РФ заявило о «жестких и чрезмерных действиях» российских правоохранительных органов на российско-казахстанской границе в отношении китайцев. Дипмиссия заявила, что их права были «серьезно нарушены», и потребовала проведения расследования. Россия это пока никак не комментировала.

Инцидент произошел 29 июля на российско-казахстанской границе, сообщило посольство КНР в WeChat (перевод Bloomberg). Пять китайских граждан были «неоднократно допрошены в течение четырех часов». Им отказали во въезде и аннулировали туристические визы.

Посольство изучило видео инцидента от его участников и сделало представление МИД РФ, ФСБ и пограничной службе. «Это противоречит общей картине китайско-российской дружбы и растущей тенденции дружественных гуманитарных обменов между странами»,— говорится в сообщении китайской дипмиссии. Она потребовала «объяснить причину инцидента, принять меры по устранению негативного влияния и обеспечить, чтобы таких инцидентов не происходило в будущем». Дипломаты призвали РФ провести «дополнительное расследование чрезмерных правоохранительных действий» пограничниками и предоставить китайской стороне «удовлетворительный ответ».

Подробности инцидента не приводятся. Bloomberg пишет, что несколько дней назад автор канала в соцсети Douyin (китайская версия TikTok) с примерно 1 млн подписчиков опубликовал видеоролик о сложностях при попытке пересечь российско-казахстанскую границу. Агентство отмечает, что формулировки сообщения посольства КНР в Москве во многом совпадают с формулировками, которые используются китайскими дипломатами для протестов против западных государств.

Леонид Уварчев