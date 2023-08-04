Китай примет участие в саммите по Украине в Саудовской Аравии

Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии, экс-посол КНР в Москве Ли Хуэй примет участие в международной конференции по Украине в Саудовской Аравии. Встреча представителей более 30 стран пройдет 5–6 августа. Россию на саммит не пригласили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД России Фото: Пресс-служба МИД России

«По приглашению Королевства Саудовская Аравия специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй отправится в Джидду для участия в Международной конференции по Украине»,— сообщил официальный представитель МИДа Ван Вэньбинь. Он отметил, что Пекин готов работать с международным сообществом для разрешения украинского кризиса политическим путем.

Ранее господин Ли в рамках посреднических усилий по разрешению украинского кризиса посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию. По итогам переговоров дипломат заявил, что «при нынешнем положении дел всем сторонам может быть довольно сложно сесть за стол для плодотворных переговоров».

Газета Politico сообщала, что Саудовская Аравия планирует проинформировать Россию об итогах переговоров в Джидде. В МИД РФ тем временем встречу в Саудовской Аравии по Украине сочли попыткой «сколотить антироссийскую коалицию». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что «Россия будет следить за этой встречей».

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Саммит мира — готовься к войне».

Мария Федотова