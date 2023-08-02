В Петербурге заработал китайский визовый центр

В Санкт-Петербурге в тестовом режиме начал работать китайский визовый центр. Об этом сообщили в пресс-службе генконсульства Китая в Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Полноценное открытие состоится в ближайшее время. Визовый центр расположился по адресу: Литейный пр., д.26, литра А, оф. 215 (эт. 2). В этом же здании находятся визовые центры Испании и Великобритании.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», накануне перестали принимать заявления на визы и ВНЖ в визовом центре Финляндии. В МИД Финляндии разъяснили, что с 1 августа ни один визовый центр в России не будет принимать заявления на выдачу виз и видов на жительство в Финляндии. В министерстве объяснили решение дефицитом кадров после объявления о прекращении работы Генерального консульства Финляндии в Петербурге с 1 октября текущего года.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте