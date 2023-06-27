Москва и Пекин не слушают «Вагнера»

В Пекине открылась 8-я Международная конференция «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», к участникам которой во вторник обратились глава МИД РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Цинь Ган. Форум проходит вскоре после попытки вооруженного мятежа в России. После того как МИД КНР пожелал России «сохранить государственную стабильность и добиться развития и процветания», в Пекине подтвердили готовность наращивать сотрудничество с Москвой. В свою очередь, Сергей Лавров сравнил отношения двух стран «с лодкой, которая уверенно идет по реке, не обращая внимания на несмолкающие крики обезьян».
Главы МИД России и Китая Сергей Лавров (слева) и Цинь Ган
Фото: Пресс-служба МИД России
Проходящие с 2015 года конференции Российского совета по международным делам (РСМД) и Китайской академии общественных наук остаются ведущим форумом российских и китайских экспертов, участники которого дают оценку двустороннего сотрудничества в условиях внешних вызовов и глобальной геополитической ситуации. Открывая конференцию в Пекине, президент РСМД Игорь Иванов назвал Россию и Китай «движущей силой региональной и глобальной стабильности». По его словам, отношения двух стран «стимулируют экономический рост и служат примером позитивной повестки дня».
Нынешняя конференция проходит в форс-мажорной ситуации. Произошедшая накануне попытка ЧВК «Вагнер» совершить вооруженный мятеж в России заставила политиков, дипломатов и экспертов всего мира заняться оценкой новых рисков в связи с угрозой дестабилизации в России.
Особое внимание приковано к реакции на российские события Пекина, учитывая, что в условиях специальной военной операции на Украине Китай окончательно превратился для Москвы в главную опору в ее конфликте с Западом.
«Думаю, справедливо будет сказать, что недавние события в России встревожили китайское руководство»,— заявил в понедельник координатор Совета национальной безопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл в ходе дискуссии, организованной в Вашингтоне на площадке Центра стратегических и международных исследований. Намекнув на возможность влияния усложнившейся ситуации в России на ее отношения с Китаем, представитель Белого дома предпочел не развивать эту тему, не имея полной информации о позиции Пекина.
Между тем среди союзников и партнеров России Китай стал страной, которая на фоне попытки мятежа одной из первых выступила с развернутым заявлением в поддержку Москвы. «Инцидент с группой "Вагнер" является внутренним делом России. Как дружественный сосед и партнер по всеобъемлющему стратегическому партнерству в новую эпоху, Китай верит, что Россия может сохранить государственную стабильность, а также добиться развития и процветания, и поддерживает ее в этом»,— заявила в понедельник представитель МИД Китая Мао Нин. Она не ответила прямо на вопрос журналиста, спросившего, обсуждали ли лидеры КНР и РФ Си Цзиньпин и Владимир Путин события, связанные с попыткой мятежа. «Китай и Россия поддерживают плотное и хорошее общение на всех уровнях, что касается конкретного телефонного звонка, то у меня нет информации для распространения»,— заявила представитель МИД Китая.
«Китайские социальные сети с любопытством наблюдали за попыткой мятежа. Естественно, все переносится на себя и оценивается с китайской точки зрения. Мятеж в истории Китая — вещь вполне привычная, практически все династии так приходили к власти. По китайской традиции мятежник должен стать правителем или быть уничтожен»,— оценил реакцию китайского общества и СМИ на последние события в России директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, участник проходящей в Пекине конференции.
Учитывая, что она открылась после завершения конфликта вокруг ЧВК «Вагнер», ее участникам предстояло послать сигнал о том, что отношения двух стран остаются не подверженными внутриполитической конъюнктуре и набирают обороты на фоне множащихся внешних вызовов.
«Китай готов продолжать идти вместе с Россией по пути взаимовыгодного развития в условиях меняющегося мира»,— подтвердил в своем видеообращении глава МИД КНР Цинь Ган.
«Китай и Россия — постоянные члены Совета Безопасности ООН, важная стабилизирующая сила, обеспечивающая глобальные мир и развитие»,— продолжал китайский дипломат. По его словам, Пекин намерен вместе с Москвой противодействовать политике применения силы и гегемонии отдельных государств, отстаивать нормы международного права. «Мы твердо придерживаемся диалога, а не конфронтации»,— подытожил Цинь Ган.
Выступивший со своим видеообращением глава МИД РФ Сергей Лавров при описании нынешнего уровня российско-китайских отношений вспомнил стихи классика китайской поэзии Ли Бо.
По словам российского министра, отношения Москвы и Пекина можно сравнить «с лодкой, которая уверенно идет по реке, не обращая внимания на несмолкающие крики обезьян с обоих берегов».
«Поступательное развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Китайской Народной Республикой остается одним из безусловных приоритетов отечественной дипломатии»,— напомнил Сергей Лавров, добавив, что отношения двух стран на нынешнем этапе развиваются в условиях «переломного момента мирового развития».
«Наши страны сталкиваются с достаточно сильным давлением со стороны возглавляемого США коллективного Запада. Одним из проявлений его политики стали беспрецедентные по своему охвату и глубине финансово-экономические санкции, принимаемые в обход Совета Безопасности ООН и потому нелегитимные»,— продолжал Сергей Лавров. «Правящие круги Запада видят в суверенном курсе России и Китая препятствие для сохранения своего глобального доминирования, основанного на военно-политическом диктате, финансово-экономическом и технологическом монополизме»,— подчеркнул министр.
Еще один участник конференции, посол России в КНР Игорь Моргулов сделал акцент на необходимости дальнейших совместных действий Москвы и Пекина для противодействия коллективному Западу и НАТО, которые, по его словам, пытаются нарушить единство на общеевразийском пространстве. «Движимый Вашингтоном Североатлантический альянс пытается придать своей деятельности глобальный охват. Он нацелился на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион, стремясь разделить общеевразийское пространство на сеть эксклюзивных клубов и военных блоков. Это очень опасные планы, дорогие друзья, но я убежден, что Россия и Китай в состоянии совместными усилиями сорвать эти опасные планы»,— отметил Игорь Моргулов, призвав всех задуматься о главных вызовах.