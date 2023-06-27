Москва и Пекин не слушают «Вагнера»

В Пекине открылась 8-я Международная конференция «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», к участникам которой во вторник обратились глава МИД РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Цинь Ган. Форум проходит вскоре после попытки вооруженного мятежа в России. После того как МИД КНР пожелал России «сохранить государственную стабильность и добиться развития и процветания», в Пекине подтвердили готовность наращивать сотрудничество с Москвой. В свою очередь, Сергей Лавров сравнил отношения двух стран «с лодкой, которая уверенно идет по реке, не обращая внимания на несмолкающие крики обезьян».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главы МИД России и Китая Сергей Лавров (слева) и Цинь Ган

Фото: Пресс-служба МИД России Главы МИД России и Китая Сергей Лавров (слева) и Цинь Ган

Фото: Пресс-служба МИД России

Проходящие с 2015 года конференции Российского совета по международным делам (РСМД) и Китайской академии общественных наук остаются ведущим форумом российских и китайских экспертов, участники которого дают оценку двустороннего сотрудничества в условиях внешних вызовов и глобальной геополитической ситуации. Открывая конференцию в Пекине, президент РСМД Игорь Иванов назвал Россию и Китай «движущей силой региональной и глобальной стабильности». По его словам, отношения двух стран «стимулируют экономический рост и служат примером позитивной повестки дня».

Нынешняя конференция проходит в форс-мажорной ситуации. Произошедшая накануне попытка ЧВК «Вагнер» совершить вооруженный мятеж в России заставила политиков, дипломатов и экспертов всего мира заняться оценкой новых рисков в связи с угрозой дестабилизации в России.

Особое внимание приковано к реакции на российские события Пекина, учитывая, что в условиях специальной военной операции на Украине Китай окончательно превратился для Москвы в главную опору в ее конфликте с Западом.

«Думаю, справедливо будет сказать, что недавние события в России встревожили китайское руководство»,— заявил в понедельник координатор Совета национальной безопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл в ходе дискуссии, организованной в Вашингтоне на площадке Центра стратегических и международных исследований. Намекнув на возможность влияния усложнившейся ситуации в России на ее отношения с Китаем, представитель Белого дома предпочел не развивать эту тему, не имея полной информации о позиции Пекина.

Между тем среди союзников и партнеров России Китай стал страной, которая на фоне попытки мятежа одной из первых выступила с развернутым заявлением в поддержку Москвы. «Инцидент с группой "Вагнер" является внутренним делом России. Как дружественный сосед и партнер по всеобъемлющему стратегическому партнерству в новую эпоху, Китай верит, что Россия может сохранить государственную стабильность, а также добиться развития и процветания, и поддерживает ее в этом»,— заявила в понедельник представитель МИД Китая Мао Нин. Она не ответила прямо на вопрос журналиста, спросившего, обсуждали ли лидеры КНР и РФ Си Цзиньпин и Владимир Путин события, связанные с попыткой мятежа. «Китай и Россия поддерживают плотное и хорошее общение на всех уровнях, что касается конкретного телефонного звонка, то у меня нет информации для распространения»,— заявила представитель МИД Китая.

«Китайские социальные сети с любопытством наблюдали за попыткой мятежа. Естественно, все переносится на себя и оценивается с китайской точки зрения. Мятеж в истории Китая — вещь вполне привычная, практически все династии так приходили к власти. По китайской традиции мятежник должен стать правителем или быть уничтожен»,— оценил реакцию китайского общества и СМИ на последние события в России директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, участник проходящей в Пекине конференции.

Учитывая, что она открылась после завершения конфликта вокруг ЧВК «Вагнер», ее участникам предстояло послать сигнал о том, что отношения двух стран остаются не подверженными внутриполитической конъюнктуре и набирают обороты на фоне множащихся внешних вызовов.

«Китай готов продолжать идти вместе с Россией по пути взаимовыгодного развития в условиях меняющегося мира»,— подтвердил в своем видеообращении глава МИД КНР Цинь Ган.

«Китай и Россия — постоянные члены Совета Безопасности ООН, важная стабилизирующая сила, обеспечивающая глобальные мир и развитие»,— продолжал китайский дипломат. По его словам, Пекин намерен вместе с Москвой противодействовать политике применения силы и гегемонии отдельных государств, отстаивать нормы международного права. «Мы твердо придерживаемся диалога, а не конфронтации»,— подытожил Цинь Ган.

Выступивший со своим видеообращением глава МИД РФ Сергей Лавров при описании нынешнего уровня российско-китайских отношений вспомнил стихи классика китайской поэзии Ли Бо.

По словам российского министра, отношения Москвы и Пекина можно сравнить «с лодкой, которая уверенно идет по реке, не обращая внимания на несмолкающие крики обезьян с обоих берегов».

«Поступательное развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Китайской Народной Республикой остается одним из безусловных приоритетов отечественной дипломатии»,— напомнил Сергей Лавров, добавив, что отношения двух стран на нынешнем этапе развиваются в условиях «переломного момента мирового развития».

«Наши страны сталкиваются с достаточно сильным давлением со стороны возглавляемого США коллективного Запада. Одним из проявлений его политики стали беспрецедентные по своему охвату и глубине финансово-экономические санкции, принимаемые в обход Совета Безопасности ООН и потому нелегитимные»,— продолжал Сергей Лавров. «Правящие круги Запада видят в суверенном курсе России и Китая препятствие для сохранения своего глобального доминирования, основанного на военно-политическом диктате, финансово-экономическом и технологическом монополизме»,— подчеркнул министр.

Еще один участник конференции, посол России в КНР Игорь Моргулов сделал акцент на необходимости дальнейших совместных действий Москвы и Пекина для противодействия коллективному Западу и НАТО, которые, по его словам, пытаются нарушить единство на общеевразийском пространстве. «Движимый Вашингтоном Североатлантический альянс пытается придать своей деятельности глобальный охват. Он нацелился на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион, стремясь разделить общеевразийское пространство на сеть эксклюзивных клубов и военных блоков. Это очень опасные планы, дорогие друзья, но я убежден, что Россия и Китай в состоянии совместными усилиями сорвать эти опасные планы»,— отметил Игорь Моргулов, призвав всех задуматься о главных вызовах.

Сергей Строкань