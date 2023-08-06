Вице-премьер РФ Белоусов: ГТЛК станет консолидатором гражданского госзаказа на БПЛА

Вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что консолидатором гражданского государственного заказа на беспилотную продукцию станет Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Он сообщил, что порядка 70 компаний в РФ уже производят беспилотные системы, из них 20 — крупные.

По словам господина Белоусова, национальный проект по беспилотным системам состоит из пяти частей, первая из которых посвящена консолидации спроса на БПЛА. Производителям нужно создать гарантированный спрос в рамках госзаказа прежде всего со стороны федеральных органов, а во вторую очередь — со стороны субъектов РФ, отметил он.

«Консолидатором этого спроса через государственный гражданский заказ будет ГТЛК, будем работать в одно окно, уже ГТЛК будет работать с производителями, формировать линейки готовых изделий, работать с операторами»,— сказал вице-премьер на интенсиве «Архипелаг-2023» в Новосибирске (цитата по ТАСС).

Господин Белоусов сообщил, что вчера, 5 августа, все федеральные органы власти достигли консенсуса по поводу того, чтобы в рамках правового эксперимента использовать беспилотники в 12 регионах России. Он выразил надежду, что в дальнейшем БПЛА можно будет использовать для обнаружения очага пожара.

Вице-премьер напомнил, что в 2024 году планируется произвести около 18 тыс. крупных и средних беспилотников без учета БПЛА весом менее 1 кг.

В начале июля господин Белоусов поручил властям регионов разработать программы развития беспилотных авиационных систем. Ожидается, что до конца года будет создана программа по легализации применения беспилотников. Минпромторг, Минтранс и Росавиация готовятся к тому, чтобы вывести дроны из серой зоны.

Эрдни Кагалтынов