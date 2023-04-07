Минпромторг планирует полностью легализовать применение дронов в 2023 году

Легализовать применение беспилотников в России планируется в текущем году, сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков. Минпромторг, Минтранс и Росавиация готовятся к тому, чтобы вывести дроны из серой зоны.

«Ключевая проблема, которую мы хотим решить внутри этого года с коллегами из Росавиации, из Минтранса,— это легализация применения беспилотников. Полноценная»,— сказал господин Осьмаков в интервью радио Sputnik.

Ведомствам надо выработать нормативное регулирование полетов беспилотников, в том числе должны быть указаны, где им можно летать, а где — нет, ограничения по высотности, уточнена процедура получения разрешения на пролет и видеосъемку.

Сейчас, прежде чем начать пользоваться беспилотником, нужно поставить его на учет в Росавиации и получить разрешение на вылет. Кроме того, осенью 2022 года в соответствии с указом президента от 19 октября в ряде субъектов, в том числе в Нижегородской, Саратовской, Тульской, Рязанской областях, ввели запрет на применение беспилотников.

В ноябре вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что уровень локализации отрасли беспилотной авиации с 2020 года увеличился с 10–15% до 40%. К 2024 году российские производители дронов рассчитывают выйти уже на 70% локализации.

Как узнал «Ъ», Минпромторг определил условия гражданского госзаказа на беспилотники. Объем спроса госорганов и госкомпаний на дроны до 2030 года оценивается в 200 млрд руб., причем 100 млрд руб.— до 2026 года.

Подробнее — в материале «Дроны влетают в копеечку».

Анастасия Ларина