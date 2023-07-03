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Коммерсантъ FM
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Белоусов поручил регионам разработать программы развития беспилотных авиасистем

Вице-премьер России Андрей Белоусов поручил властям регионов страны разработать программы развития беспилотных авиационных систем (БАС). Сделать это они должны до 1 октября 2023 года.

«Субъектам необходимо разработать региональные программы развития беспилотных авиасистем и предоставить в Минтранс и Росавиацию информацию о планировании маршрутной сети и наличии земельных участков для необходимой инфраструктуры»,— отмечается в сообщении правительства России. Поручение было дано в ходе заседания президиума правительственной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем в субъектах РФ.

27 апреля прошло совещание по развитию беспилотной авиации с участием президента Владимира Путина. Он назвал данную отрасль «важнейшим направлением деятельности страны» и оценил ее объем в 1 трлн руб., а также предложил начинать учить управлению дронами в школах. Господин Белоусов сообщил, что российское правительство хочет в самое ближайшее время разработать систему налоговых льгот для производителей беспилотников по аналогии с IT-компаниями. Кроме того, руководство Росавиации пообещало, что ведомство создаст аналог Flightradar24 для беспилотников.

Александр Кислов

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