Бросивший гранату в салон автомобиля у «Москва-Сити» арестован

Суд заключил под стражу 33-летнего мужчину, который обвиняется в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). 3 августа обвиняемый бросил предположительно страйкбольную гранату в салон автомобиля в 1-м Красногвардейском проезде. По этому адресу расположен в том числе «Меркурий-Сити».

Обвиняемый в тот день сначала угрожал 30-летнему мужчине, находящемуся за рулем иномарки, предметом, похожим на пистолет, а затем сел в автомобиль, сообщает прокуратура Москвы. Мужчина, опасаясь за свою жизнь, покинул авто, а обвиняемый попытался в нем уехать. Когда этого сделать не удалось, он скрылся, однако вскоре был задержан на юго-западе Москвы.

Страйкбольная граната приравнивается к пиротехническим средствам.

Мария Федотова