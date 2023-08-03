Полиция задержала мужчину, который закинул в авто страйкбольную гранату в «Москва-Сити»

Полицейские задержали мужчину, который в районе «Москва-Сити» бросил в салон автомобиля Jaguar предположительно страйкбольную гранату, у него изъят пневматический пистолет, сообщила «РИА Новости» пресс-служба ГУ МВД по Москве.

В полиции рассказали агентству, что задержанный, угрожая водителю иномарки пистолетом, потребовал отвезти его, куда он скажет. После того как дебоширу отказали, он закинул в салон авто предположительно страйкбольную гранату и скрылся.

МВД уточнило, что инцидент произошел в 1-м Красногвардейском проезде, для обнаружения мужчины полицейским понадобилось менее двух часов, мотивы дебошира устанавливаются.

Ранее пресс-служба префектуры Центрального административного округа сообщила агентству, что неизвестный мужчина разбил окно припаркованного в «Москва-Сити» автомобиля и бросил в салон неустановленный предмет, предположительно петарду, после чего прозвучал хлопок, никто не пострадал.

Эрдни Кагалтынов