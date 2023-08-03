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Коммерсантъ FM
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Неизвестный подорвал неустановленный предмет в салоне припаркованного авто у «Москва-Сити»

Около «Москва-Сити» неизвестный мужчина разбил окно припаркованного автомобиля и бросил в салон неустановленный предмет, предположительно петарду, после чего прозвучал хлопок, никто не пострадал, сообщила «РИА Новости» пресс-служба префектуры Центрального административного округа.

РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает, что мужчина закинул в авто не петарду, а учебную гранату после конфликта с водителем. На видео, опубликованном в Telegram-канале РЕН ТВ, видно, что мужчина в синей футболке бросает неустановленный предмет в окно автомобиля Jaguar, после чего раздается хлопок и неизвестный покидает место инцидента. Позднее телеканал уточнил, что мужчина изначально угрожал водителю ножом.

Telegram-канал Shot утверждает, что полиция проводит спецоперацию по поиску и задержанию человека с видео. По информации Shot, граната оказалась страйкбольной.

Эрдни Кагалтынов

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