У акватории Севастополя обнаружен беспилотник

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сегодня утром, 5 августа, сообщил в Telegram-канале, что у акватории Севастополя флот обнаружил надводный беспилотник, принимаются меры по его уничтожению. Временно остановлено движение яликов из Балаклавы на севастопольские пляжи и обратно.

«В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению»,— написал господин Развозжаев. «Эвакуироваться с пляжей не надо»,— добавил он. По его словам, «ситуация находится полностью под контролем флота».

Поздно вечером 4 августа на подходе к Керченскому проливу российский танкер «Сиг» получил пробоину в районе машинного отделения. Судно осталось на плаву. Экипаж танкера из 11 человек не пострадал. По данным украинских СМИ, атака на танкер была совместной операцией СБУ и военного флота Украины. Telegram-каналы опубликовали видео, как утверждается, записанное с беспилотника, атаковавшего танкер.

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