По улицам Екатеринбурга проехала колонна автомобилей с флагами ЧВК «Вагнер»

По улицам Екатеринбурга утром 5 августа проехала колонка автомобилей с флагами ЧВК «Вагнер», сообщает портал Е1. По данным издания, кортеж состоял больше чем из десяти автомобилей. Он проследовал в сторону Академического района.

Автомобили с флагами были замечены на ул. Серафимы Дерябиной, а также на ул. Репина, в составе колонны был мотоцикл.

Напомним, в мае этого года в Екатеринбурге устроили автопробег в честь ЧВК «Вагнер», при этом региональные власти не выдавали разрешение на проведение автопробега. Позже в региональном министерстве общественной безопасности (МОБ) заявили, что планируют наказать организаторов автопробега в поддержку ЧВК «Вагнер».

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