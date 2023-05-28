В Екатеринбурге устроили автопробег в честь ЧВК «Вагнер», несмотря на запрет властей

Около ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге начался автопробег в поддержку ЧВК «Вагнер». По данным местных СМИ, в заезде участвуют сотни автомобилей, в том числе из соседних регионов. Предполагается, что участники автопробега доедут до «кладбища в честь "ЧВК Вагнер"» в Березовском.

Напомним, министерство общественной безопасности Свердловской области ранее запретило региональному представительству ЧВК проводить этот автопробег. Власти объяснили запрет поздним сроком подачи уведомления о проведении мероприятия и режимом базовой готовности, введенном Владимиром Путиным.

Министерство также предупреждало, что, если автопробег по итогу состоится, организаторов могут привлечь к ответственности.

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