Свердловские власти накажут организаторов автопробега в честь ЧВК «Вагнер» в Екатеринбурге

Министерство общественной безопасности (МОБ) Свердловской области планирует наказать организаторов автопробега в поддержку ЧВК «Вагнер» в Екатеринбурге. Материалы в отношении организаторов уже переданы в правоохранительные органы, сообщили «Ъ-Урал» в ведомстве.

«Проведение акции без согласования является нарушением действующего законодательства, о чем министерство общественной безопасности уведомляло заявителя. Материалы в отношении организаторов акции переданы в правоохранительные органы»,— отметили в МОБ.

Заезд в честь ЧВК «Вагнер» начался в Екатеринбурге утром 28 мая. Предполагается, что участники автопробега доедут до «кладбища в честь "ЧВК Вагнер"» в Березовском. Ранее МОБ запретило региональному представительству ЧВК проводить этот автопробег. Власти объяснили запрет поздним сроком подачи уведомления о проведении мероприятия и режимом базовой готовности, введенном Владимиром Путиным.

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