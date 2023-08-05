Число пострадавших при взрыве бытового газа в Канске выросло до 14

Количество пострадавших в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Канске выросло до 14. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Красноярского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия взрыва бытового газа в доме в Канске

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю / ТАСС Последствия взрыва бытового газа в доме в Канске

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю / ТАСС

«За помощью в больницу обратились 14 человек. По-прежнему госпитализированы семь человек. Среди обратившихся за помощью есть трое несовершеннолетних. Это подростки»,— сообщили в министерстве (цитата по ТАСС).

Для оценки состояния получивших ранения из-за взрыва в Канск из Красноярска вылетел борт санавиации с врачами краевой больницы. «Врачи посмотрят на месте состояние больных»,— уточнили в пресс-службе.

Днем 4 августа на третьем этаже пятиэтажного дома в Канске при выполнении работ по замене трубопровода произошел взрыв бытового газа. 200 жителей дома, включая 20 детей, были эвакуированы. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Со вчерашнего вечера в Канске действует режим чрезвычайной ситуации.

Милена Костерева