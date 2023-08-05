Режим ЧС введен в Канске после взрыва газа в пятиэтажном доме

В городе Канске, расположенном на востоке Красноярского края, где произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном доме, ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщила администрация города.

«Для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Канска Красноярского края введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация"»,— говорится в сообщении администрации. Уточняется, что режим ЧС начал действовать 4 августа с 20:00 по местному времени (16:00 мск).

Взрыв газа произошел днем 4 августа на третьем этаже пятиэтажного дома в Канске при выполнении работ по замене трубопровода. В результате взрыва пострадали 13 человек. Всего из дома эвакуировались 200 человек, включая 20 детей. СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 216 УК).

Милена Костерева