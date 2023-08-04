В Канске произошел взрыв газа в пятиэтажке, пострадали 11 человек, 200 эвакуированы

В Канске в пятиэтажном жилом доме при замене трубопровода в рамках работ по капремонту произошел взрыв газа. Пострадали 11 человек, 7 из которых госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Красноярского края. Жертв нет. Повреждения получили 9 квартир.

Региональное управление МЧС сообщило об эвакуации 200 человек, 20 из которых дети. «По прибытию установлено, что стены дома не повреждены. Повреждены межкомнатные перегородки, окна и двери квартиры и соседних квартир»,— говорится в пресс-релизе ведомства. Власти Канска забронировали 15 номеров для жильцов поврежденных квартир в одной из местных гостиниц.

Сообщение о взрыве поступило на пульт дежурного МЧС в 18:00 по местному времени (14:00 мск). После взрыва в доме начался пожар. К 18:15 прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. По данным следствия, «хлопок произошел при выполнении работ по замене трубопровода». Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

Очевидцы рассказали местному каналу «Лимон ТВ», что у рабочих, занимавшихся заменой оборудования, было с собой два ящика пива. «Их сейчас надо на экспертизу, чтобы они дули в трубку, и судить их... Безалаберно относятся»,— рассказала жительница одного из домов.