Reuters: Трамп не признал вину по дополнительным обвинениям в деле о секретных документах

Бывший президент США Дональд Трамп не признал себя виновным по новым обвинениям в деле о незаконном хранении секретных документов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на материалы суда. В августе 2022 года агенты ФБР нашли в резиденции господина Трампа во Флориде не менее 300 секретных документов, которые он хранил, уже покинув Белый дом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amanda Andrade Rhoades, Reuters Фото: Amanda Andrade Rhoades, Reuters

Ранее по делу о неподобающем хранении секретной информации экс-президенту предъявили 37 обвинений, по совокупности которых ему могло грозить до 400 лет тюрьмы. Вместе с новыми обвинениями их стало 40, сообщает Reuters. Предъявлять обвинение по трем дополнительным пунктам Дональду Трампу будут 10 августа. Он отказался присутствовать в суде.

Новым обвиняемым по делу стал Карлос де Оливейра, который был техническим работником при поместье господина Трампа. Как утверждает прокурор, господин де Оливейра вместе с помощником экс-президента Уолтом Наутой перевозили коробки с секретными документами.

Новые обвинения включают в себя попытку удалить записи с камер видеонаблюдения, запрошенные повесткой большого жюри, дачу ложных показаний ФБР и незаконное хранение дополнительного документа, в котором содержалась информация о национальной обороне, сообщает Reuters.

Подробнее о деле читайте в публикации «Ъ» «Дональд Трамп опять побывал под стражей».

Мария Федотова