Цена нефти Brent превышала $86 за баррель впервые с 17 апреля

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $86 за баррель впервые с 17 апреля 2023 года. По состоянию на 18:32 мск цена октябрьских фьючерсов росла на 0,92%, до $86,07 за баррель.

К 18:38 мск Brent торговалась на уровне $86,12 (+1,02%). Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI росли до $82,44 за баррель (+0,88%).

С начала недели цена Brent увеличилась на 1,5%, WTI — на 1,8%. Накануне оба сорта подорожали после сообщения о намерении Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с. Также Россия сообщила о продлении сокращения экспорта на 300 тыс. б/с.