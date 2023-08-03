Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нефть дорожает на фоне решения Саудовской Аравии и России сократить добычу

Цены на нефть эталонных марок выросли на фоне информации о намерении Саудовской Аравии сократить добычу. На лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 17:42 мск октябрьские фьючерсы Brent торгуются ближе к $84,2 за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на WTI на торгах ICE Futures по тому же времени составила $81,3 за баррель.

Сегодня, 3 августа, вице-премьер Александр Новак объявил о продлении Россией добровольного сокращения поставок нефти посредством сокращения экспорта на 300 тыс. баррелей в сутки в сентябре. Саудовская Аравия решила продлить добровольное сокращение экспорта нефти на 1 млн баррелей в сутки.

Дефицит производимой Саудовской Аравией и Россией среднесернистой нефти на мировом рынке приводит не только к росту котировок Brent, но и к сокращению разницы в цене между среднесернистыми и малосернистыми сортами, что способствует повышению цены Urals.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ее везут, она крепчает».

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...