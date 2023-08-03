Нефть дорожает на фоне решения Саудовской Аравии и России сократить добычу

Цены на нефть эталонных марок выросли на фоне информации о намерении Саудовской Аравии сократить добычу. На лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 17:42 мск октябрьские фьючерсы Brent торгуются ближе к $84,2 за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на WTI на торгах ICE Futures по тому же времени составила $81,3 за баррель.

Сегодня, 3 августа, вице-премьер Александр Новак объявил о продлении Россией добровольного сокращения поставок нефти посредством сокращения экспорта на 300 тыс. баррелей в сутки в сентябре. Саудовская Аравия решила продлить добровольное сокращение экспорта нефти на 1 млн баррелей в сутки.

Дефицит производимой Саудовской Аравией и Россией среднесернистой нефти на мировом рынке приводит не только к росту котировок Brent, но и к сокращению разницы в цене между среднесернистыми и малосернистыми сортами, что способствует повышению цены Urals.

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Полина Мотызлевская