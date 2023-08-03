Россия в сентябре сократит экспорт нефти на 300 тыс. баррелей в сутки

Вице-премьер Александр Новак объявил о продлении Россией добровольного сокращения поставок нефти посредством сокращения экспорта на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) в сентябре. Саудовская Аравия решила продлить добровольное сокращение нефти на 1 млн б/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на нефтяные рынки, теперь на 300 тыс. баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину»,— сообщил господин Новак журналистам, передает ТАСС.

В августе Россия добровольно сократит экспорт нефти на 500 тыс. б/с в дополнение к уже объявленному ранее сокращению в том же объеме. Как отметил Александр Новак, нефтяные компании сами решат, достигать ли снижения за счет экспорта или добычи.

Незадолго до заявления российского премьера Саудовское агентство печати со ссылкой на официальный источник в Минэнерго страны сообщило, что Саудовская Аравия решила продлить добровольное сокращение нефти на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь. Изначально мера вводилась на июль, затем королевство пролило его до августа.

Соответственно, объем добычи нефти в Саудовской Аравии в сентябре сохранится на уровне 9 млн б/с. При этом сокращение на 1 млн б/с осуществляется параллельно со снижением добычи на 500 тыс. б/с по договоренности с ОПЕК+. Общий объем сокращения составляет 1,5 млн б/с.

О добровольном сокращении в совокупности на 1,66 млн б/с. несколько стран ОПЕК+ договорились в мае. Изначально мера вводилась до конца 2023 года, однако затем ее продлили на 2024 год. Россия продлила на тот же период сокращение добычи на 500 тыс. б/с.

Лусине Баласян