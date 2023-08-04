Экстренные службы Новороссийска сообщили о взрывах в городе

В акватории Новороссийска и села Мысхако в Краснодарском крае произошли взрывы, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах. Там не привели подробностей ЧП.

«Информация вся передана вся в спецслужбы, разбираются… обращения были»,— сказала оператор диспетчерской службы.

Telegram-канал Baza передает, что рядом с Новороссийском были уничтожены надводные дроны. По данным канала Shot, в городе также была слышна стрельба.

В Новороссийске находится, в частности, морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Мысхако расположено у входа в бухту Новороссийска.

Лаура Кеффер