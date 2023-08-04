БДК «Оленегорский горняк»: история и ТТХ

4 августа ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска двумя морскими безэкипажными катерами. Нападение отразили экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Чем известен «Оленегорский горняк» — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большой десантный корабль «Оленегорский горняк» во время репетиции парада в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге в 2021 году

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Большой десантный корабль «Оленегорский горняк» во время репетиции парада в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге в 2021 году

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

«Оленегорский горняк» — большой десантный корабль, построенный в Гданьске в Польше. 30 июня 1976 года вошел в состав флота. Именовался СДК-91, после БДК-91. 7 мая 2000 года шефство над ним взял Оленегорский горно-обогатительный комбинат, в честь этого корабль получил свое текущее название. В 2013 году участвовал в походе кораблей Северного флота к Новосибирским островам, в 2013–2014 годах — в Средиземное море.

В 2014 году отправился на ремонт на 35-й судоремонтный завод в Мурманске, в 2016 году — на ремонт и модернизацию на 33-й судоремонтный завод в Балтийске.

В 2021 году участвовал в главном военно-морском параде в Кронштадте. В начале февраля 2022 года прибыл в Черное море для участия в учениях. 7 июля 2023 года пришел в Керчь для помощи в транспортировке машин через пролив. Совершил первый рейс 11 июля, перевезя 14 грузовых автомобилей.

Входит в состав Северного флота, порт приписки — «Полярный». Может взять на борт до 250 десантников и 500 тонн груза.