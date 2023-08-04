Терминал КТК в результате атаки ВСУ не пострадал и продолжает отгружать нефть

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нефтехранилище КТК в 2019 году

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Нефтехранилище КТК в 2019 году

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) продолжает отгрузку нефти на терминале, расположенном вблизи Новороссийска, в штатном режиме на пришвартованные танкеры. Утром Минобороны сообщило о попытке вооруженных сил Украины атаковать военно-морскую базу Новороссийска.

«Повреждения инфраструктуры КТК отсутствуют»,— сообщила пресс-служба компании (цитата по «Интерфаксу»). При этом в КТК отметили, что на движения судов в порту Новороссийска установлен временный запрет.

Сегодня утром, 4 августа, Минобороны сообщило, что ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска двумя морскими безэкипажными катерами. Ведомство утверждает, что оба катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, охраняющих внешний рейд базы.Экстренные службы сообщали, что в акватории Новороссийска и села Мысхако произошли взрывы.

Трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1,5 тыс. км. Система обеспечивает свыше 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов Казахстана. В 2022 году трубопровод обеспечил транспортировку и отгрузку на экспорт 58,7 млн тонн нефти.

Милена Костерева