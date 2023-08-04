Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Снят запрет на движение судов в Новороссийском порту

По состоянию на 10:39 мск был снят запрет на движение судов в порту Новороссийск, сообщил Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Его вводили из-за атаки морских беспилотников.

«Силы и средства охранных подразделений и дежурных плавсредств подрядчиков ориентированы на визуальное обнаружение БНП и незамедлительное информирование при их обнаружении»,— говорится в сообщении пресс-службы КТК.

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин также подтвердил ТАСС, что работа порта Новороссийск возобновлена, повреждений инфраструктуры нет.

Ранее сообщалось, что на движение судов был введен временный запрет из-за попытки вооруженных сил Украины атаковать военно-морскую базу Новороссийска.

Трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1,5 тыс. км. Система обеспечивает свыше 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов Казахстана.

Сегодня, 4 августа, Минобороны сообщило, что ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска двумя морскими безэкипажными катерами. Ведомство утверждает, что оба катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, охраняющих внешний рейд базы. Экстренные службы сообщали, что в акватории Новороссийска и села Мысхако произошли взрывы.

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...