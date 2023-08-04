Снят запрет на движение судов в Новороссийском порту

По состоянию на 10:39 мск был снят запрет на движение судов в порту Новороссийск, сообщил Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Его вводили из-за атаки морских беспилотников.

«Силы и средства охранных подразделений и дежурных плавсредств подрядчиков ориентированы на визуальное обнаружение БНП и незамедлительное информирование при их обнаружении»,— говорится в сообщении пресс-службы КТК.

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин также подтвердил ТАСС, что работа порта Новороссийск возобновлена, повреждений инфраструктуры нет.

Ранее сообщалось, что на движение судов был введен временный запрет из-за попытки вооруженных сил Украины атаковать военно-морскую базу Новороссийска.

Трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1,5 тыс. км. Система обеспечивает свыше 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов Казахстана.

Сегодня, 4 августа, Минобороны сообщило, что ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска двумя морскими безэкипажными катерами. Ведомство утверждает, что оба катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, охраняющих внешний рейд базы. Экстренные службы сообщали, что в акватории Новороссийска и села Мысхако произошли взрывы.

Полина Мотызлевская