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Коммерсантъ FM
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Дания приостановила финансовую поддержку Нигера

Правительство Дании приостановило финансовую поддержку Нигера после перехода власти в стране к военной хунте, заявил министр сотрудничества и глобальной климатической политики Дан Йоргенсен.

«Дело в том, что это военная хунта. Конечно, мы не будем поддерживать это ни прямо, ни косвенно датскими деньгам»,— сказал господин Йоргенсен (цитата по Avisen Danmark). Ранее Дания подписала соглашение о сотрудничестве, согласно которому Нигер должен был получит 920 млн крон (около $140 млн) в течение пяти лет.

Мятеж в Нигере начался 26 июля, военные ввели в стране комендантский час, приостановили действие конституции, а также запретили любую политическую работу партий. Военные объявили о создании Национального совета по защите отечества. 28 июля генерал Абдурахман Чиани был назван новым президентом Нигера.

Африканский союз, ООН, Евросоюз, США осудили захват власти и стали отказываться от продолжения финансовой помощи этой стране. Франция и Италия начали эвакуацию граждан из Нигера.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Франция поторопилась забрать своих граждан из Нигера».

Мария Федотова

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