Дональда Трампа призвали в суд

Впервые в истории США экс-президент становится фигурантом уголовного дела. Большое жюри Манхэттена в четверг вечером проголосовало за предъявление Дональду Трампу обвинения по делу о предполагаемых выплатах порнозвезде Сторми Дэниелс. Решение жюри стало неожиданностью как для экс-президента, так и для его команды, считавшей, что прокурор откажется от этого дела из-за его крайней запутанности. Теперь бывший президент должен явиться в суд для дачи показаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters

В четверг вечером большое жюри Манхэттена предъявило обвинение экс-президенту США Дональду Трампу. Об этом первой сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с ходом заседания.

По замечанию газеты в течение пары недель атмосфера у офиса прокурора из-за ожидаемого вердикта в отношении господина Трампа «напоминала цирк»: протестовали за выдвижение экс-президенту обвинения, протестовали и против. Но в последние дни пыл манифестантов остыл, и в четверг у офиса прокурора было пустынно.

Сам Дональд Трамп внес в это немалый вклад, поскольку заявлял в СМИ: по его ощущениям, прокуратура отказалась от идеи предъявить ему обвинение из-за ее бесперспективности. Но прогноз не сбылся.

После того как новости о первом в американской истории обвинении экс-президента облетели все мировые СМИ, офис окружного прокурора официально подтвердил: Дональду Трампу предъявляется обвинение, и прокуратура уже связалась с адвокатом экс-президента, чтобы согласовать его выдачу.

Первое слушание, на котором будет официально выдвинуто обвинение, состоится на следующей неделе. После этого пройдут слушания по залогу, и с учетом разных факторов будет принято решение. Велики шансы, что в случае с Дональдом Трампом залог будет незначительным или вообще отсутствовать,— его просто отпустят в этот же день домой.

Речь идет о давнем деле, связанном с выплатами адвокатом господина Трампа порнозвезде Сторми Дэниелс за ее молчание об их (предположительно имевшей место) связи. Прокурор подозревает, что эти расходы были компенсированы адвокату за счет Trump Organization, для чего понадобился подлог финансовых документов. Как правило, речь в таких случаях не идет о лишении свободы.

Правда, если целью подлога было скрыть или совершить другое преступление, то в таком случае обвиняемому может грозить до четырех лет тюрьмы.

Дональд Трамп с самого начала называл все эти обвинения юридически ничтожными и политически мотивированными. «Это политическое преследование и вмешательство в выборы на самом высоком уровне в истории»,— отреагировал он в этом ключе и на новость о решении большого жюри.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Порнозвезда Сторми Дэниелс

Фото: Lucas Jackson / Reuters Порнозвезда Сторми Дэниелс

Фото: Lucas Jackson / Reuters

В беседе с «Ъ» практикующий адвокат из Нью-Йорка, глава Bukh Law Firm, PLLC Аркадий Бух пояснил: само по себе предъявление обвинения не означает, что экс-президент будет осужден. Тем более что сама процедура принятия решения большого жюри не подразумевает каких-либо действий со стороны защиты. Две дюжины людей слушают прокурора, приходят свидетели с его стороны, предъявляются документы в доказательство вины подозреваемого. Адвокатам защиты присутствовать на этих заседаниях строжайше запрещено, и они не могут предъявить жюри позицию своего клиента. Сам ход процесса находится под грифом «секретно» до официального объявления обвинения.

Поэтому в Нью-Йорке, как отметил господин Бух, адвокаты шутят, что «большое жюри таким способом может обвинить хоть бутерброд с ветчиной».

Кроме того, многие считают, что это разбирательство — одно из самых трудных и запутанных для прокуратуры и, не исключено, что носит личный характер. Новый прокурор Элвин Брагг борьбу с Дональдом Трампом сделал одним из центральных обещаний своей кампании, чем раздосадовал и некоторых демократов. Представители его конкурентки в борьбе за кресло прокурора Тали Фархадиан Вайнштайн (также члена Демократической партии) как-то обвинили господина Брагга в использовании имени экс-президента «ради политического преимущества при каждом удобном случае».

После избрания господина Брагга, как пишет The New York Post, попытки возобновить расследования в отношении экс-президента привели к столкновениям нового руководителя ведомства с сотрудниками, которые массово стали увольняться в знак несогласия.

Действительно, многие в США выражали сомнения по поводу возобновленного господином Браггом дела в отношении экс-президента. «Если вы целитесь в короля, вы должны его убить… Есть перспектива похуже, чем возможность того, что бывшему президенту не будут предъявлены обвинения. (Это перспектива.— “Ъ”) в том, что, несмотря на то что он будет обвинен, он все равно избежит наказания… Вот почему, как бы я ни хотела, чтобы Трампа привлекли к ответственности, я каждый раз вздрагиваю (когда слышу о новостях из прокуратуры Нью-Йорка.— “Ъ”)»,— написала колумнист The Washington Post Рут Маркус.

Ожидаемо, что на прокурора-демократа, которого даже не все однопартийцы готовы поддержать, накинулись республиканцы. На прошлой неделе председатель Судебного комитета Палаты представителей Джим Джордан и два других члена Палаты представителей от Республиканской партии направили прокурору Браггу письмо, где обвинили его в попытках осуществить «беспрецедентное злоупотребление прокурорскими полномочиями». В ответ офис прокурора обвинил Конгресс во вмешательстве во внутренние дела Нью-Йорка и препятствовании правосудию.

Лидер Республиканской партии в Палате представителей Стив Скализ, комментируя обвинение в адрес экс-президента, назвал позором решение большого жюри присяжных. «Ярчайший пример того, как экстремистски настроенные демократы используют правительство в качестве оружия для нападения на своих политических оппонентов»,— заявил он.

Но, пожалуй, самое неожиданное заявление сделал потенциальный конкурент Дональда Трампа за президентскую номинацию — губернатор Флориды Рон Десантис.

Глава штата, в юрисдикции которого Дональд Трамп проживает, заявил, что обвинение в адрес экс-президента — это «не по-американски», поскольку превращает закон «в средство для достижения политических целей».

Поэтому, добавил он, «Флорида не будет помогать в запросе об экстрадиции из-за сомнительных обстоятельств».

Пока адвокаты Дональда Трампа на заявление господина Десантиса не отреагировали. Ранее со ссылкой на Джо Такопина — адвоката 45-го президента США — сообщалось, что бывший глава Белого дома готов к явке с повинной в начале следующей недели.

Аркадий Бух уверен, что заявление губернатора может привести к юридическому казусу. Чтобы перевести Дональда Трампа в Нью-Йорк, полицейские должны сначала получить от Флориды одобрение на экстрадиционный запрос. И обычно в 100% случаев судьи штатов соглашаются с такими запросами. «Исторически я не помню, когда были отказы. Сейчас же может произойти так, что если Трамп сам не приедет и не сдастся, то он будет в розыске в Нью-Йорке, но не во Флориде. А завтра такое заявление может сделать губернатор Техаса или другого республиканского штата»,— рассуждает адвокат. Такой прецедент, по его словам, разделит Америку по принципу тех, кто согласен с обвинением, и тех, кто нет. «Это просто открытие ящика Пандоры»,— уверен юрист.

Между тем если Дональд Трамп через год все-таки станет президентом (а его адвокаты сделают все возможное, чтобы растянуть этот процесс), то, как отмечает Аркадий Бух, «получит иммунитет и сможет отправить это обвинение в мусорный бак».

Екатерина Мур, Вашингтон