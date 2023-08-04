Путин повысил призывной возраст до 30 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2024 года призыву на срочную военную службу будут подлежать граждане от 18 до 30 лет. Ранее верхней границей призыва было 27 лет.

Подписанный главой государства закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Этим же законом устанавливается возможность заключения контрактов с призывниками на срок не менее года (но не ранее, чем за месяц до истечения срока службы). Люди, которым исполнится 27 лет до конца этого года, под расширение призыва не попадают.

Ранее данный закон одобрили депутаты Госдумы РФ и сенаторы Совета федерации. Поначалу законопроект о повышении призывного возраста предполагал поэтапное повышение как нижней, так и верхней границы: до 21 и 30 лет соответственно. К второму чтению в ГД в документ были внесены поправки, в соответствии с которыми нижнюю границу призывного возраста было решено не повышать. Председатель комитета Госдумы по обороне единоросс Андрей Картаполов (один из авторов проекта закона о повышении пенсионного возраста) объяснил это тем, что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».

Подробнее о нововведениях — в публикации «Ъ» «Для тех, кому под тридцать».

Александр Кислов