Картины замедленного действия

Санкт-Петербургский городской суд признал законным повторный отказ Дзержинского районного суда рассматривать жалобу адвоката петербургского отделения партии «Яблоко» Андрея Черткова. Обращение было связано с изъятием картин 77-летней художницы Елены Осиповой из партийного штаба, где проходила выставка «МИРный арт-протест». В «Яблоке» действия правоохранителей называют провокацией и настаивают, что изъятие художественных работ прошло без необходимых юридических процедур. Между тем в рамках доследственной проверки эти работы сейчас проходят комплексную психолого-лингвистическую экспертизу, которая может обернуться возбуждением уголовного дела по статье о распространении заведомо ложных сведений об армии (ст. 207.3 УК РФ)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В «Яблоке» расценивают изъятие картин из офиса партии как покушение на чужое имущество

Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ В «Яблоке» расценивают изъятие картин из офиса партии как покушение на чужое имущество

Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ

В феврале 2023 года глава фракции «Яблока» в законодательном собрании Санкт-Петербурга и председатель регионального отделения партии Александр Шишлов в обращении к начальнику ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роману Плугину и городскому прокурору Виктору Мельникову потребовал возбудить уголовное дело «о заведомо ложном сообщении о минировании» (ст. 207 УК РФ). Причиной стал визит в офис партии силовиков, которым якобы поступило сообщение о бомбе в здании регионального отделения Российской объединенной демократической партии «Яблоко» (РОДП «Яблоко»). Однако в «Яблоке» уверены, что на самом деле представителей правоохранительных органов в партийном штабе интересовало совершенно иное.

31 января здесь была открыта выставка «МИРный арт-протест» с пацифистскими картинами 77-летней оппозиционной художницы и гражданской активистки Елены Осиповой. Госпожа Осипова известна тем, что уже около двух десятков лет выходит на улицы Санкт-Петербурга с одиночными пикетами и плакатами с протестными лозунгами. В том числе в своих работах Елена Осипова выступала с критикой боевых действий на территории Украины. Из офиса на Шпалерной улице силовики увезли 19 картин и плакатов. По мнению полиции, работы имеют «текстовые надписи, вероятно, содержащие ложную информацию об использовании Вооруженных сил России».

В обращении к прокурору и начальнику полицейского главка Александр Шишлов потребовал вернуть художнице работы. Адвокат петербургского «Яблока» Андрей Чертков затем дважды подавал иск в Дзержинский районный суд на следователя Тихомирова, в действиях которого, по мнению представителей «Яблока», содержатся нарушения ст. 125 УПК РФ (действие (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное производство). Судья Соболева возвращала их заявителю из-за «технических недочетов». Отметим, что в мае 2023 года городской суд Санкт-Петербурга встал на сторону регионального отделения «Яблока». Тогда, выступая в заседании, Александр Шишлов заявил, что в партии считают изъятие картин провокацией, которая прошла под предлогом «лжеминирования». Постановление судьи Соболевой было отменено как незаконное и необоснованное, а жалоба партийцев направлена на новое рассмотрение по существу в Дзержинском суде другим судьей. Но и судья Бражников позже отказался рассматривать иск, после чего последовало новое обращение в апелляционную инстанцию.

На сей раз городской суд признал законным решение нижестоящей инстанции. Адвокат Андрей Чертков в разговоре с “Ъ” заявил, что это «противоречит решению трехмесячной давности». Адвокат настаивает, что силовики пришли в офис политической партии, прервав мероприятие, и «изъяли по факту чужое имущество — не понравившиеся следователю Тихомирову произведения вне рамок проведения обыска». «Полагаю, что здесь права партии "Яблоко" нарушены и не восстановлены уже полгода»,— подытожил Андрей Чертков, пообещавший дальнейшее обжалование этого факта. Партия планирует обратиться в вышестоящий суд после ознакомления с постановлением суда от 4 августа.

В «Яблоке» “Ъ” также сообщили, что в настоящий момент в рамках доследственной проверки изображения проходят комплексную психолого-лингвистическую экспертизу, которая должна закончиться в августе текущего года. По ее результатам планируется решить, возбуждать ли уголовное дело по статье о фейках об армии (ст. 207.3 УК РФ) или нет. При этом, отмечают в партии, неясно, какое ведомство организовало проверку.

Полина Пучкова, Санкт-Петербург