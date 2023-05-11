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«Яблоко» нарисовалось на новый суд

Отказ рассматривать дело об изъятых картинах Елены Осиповой признали незаконным

Санкт-Петербургский городской суд 10 мая встал на сторону регионального отделения Российской объединенной демократической партии «Яблоко» (РОДП «Яблоко») и в апелляции отменил решение суда первой инстанции, отказавшего заявителям в жалобе на действия следователей полиции, которые изъяли из офиса партии картины 77-летней художницы Елены Осиповой. По сей день работы так и не были возвращены хозяйке. Их проверяют по статье о распространении фейков об армии (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ). «Яблочники» смогли доказать, что основания, по которым Дзержинский райсуд оставил без движения иск, незаконны. Доводы объединенных демократов поддержала прокуратура. В итоге дело было направлено на новое рассмотрение.

Открытие выставки художницы Елены Осиповой в штабе партии "Яблоко". Художница Елена Осипова и руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга VII созыва Александр Шишлов (второй справа) во время открытия выставки

Открытие выставки художницы Елены Осиповой в штабе партии "Яблоко". Художница Елена Осипова и руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга VII созыва Александр Шишлов (второй справа) во время открытия выставки

Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ

Открытие выставки художницы Елены Осиповой в штабе партии "Яблоко". Художница Елена Осипова и руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга VII созыва Александр Шишлов (второй справа) во время открытия выставки

Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ

На заседании горсуда адвокат Андрей Чертков, представляющий интересы «Яблока», а также глава фракции в Заксобрании Петербурга Александр Шишлов назвали «абсурдными» основания, по которым в прошлый раз им было отказано в рассмотрении жалобы по существу на действия полиции. Защитник указал, что в первой инстанции сослались на якобы истечение срока аренды петербургского офиса РОДП, отсутствие договора о проведении выставки, а также на то, что адвокат был признан «ненадлежащим лицом», которое не имеет права на заверение копий документов.

Господин Чертков подчеркнул, что предметом обжалования являются совсем не гражданско-правовые основания, а законность действий должностного лица следственных органов, а что касается указанных документов, включая его адвокатские полномочия и договор, подтверждающий отношения между партией и Еленой Осиповой, то с ними все в порядке и в этом можно легко убедиться из материалов дела, пояснил защитник.

«Была сорвана работа офиса, пресечено партийное мероприятие, изъяты произведения живописи. И последствия этих нарушений до сих пор не устранены»,— отметил господин Чертков, а также добавил, что все ранее предпринятые попытки обжаловать действия силовиков, включая обращение в прокуратуру и суд, не принесли результата.

В свою очередь, господин Шишлов заявил в суде, что партия расценивает визит правоохранителей как «организованную кем-то провокацию». По его словам, несмотря на заверение сотрудников следственных органов, изъятые картины Елены Осиповой все еще не возвращены (глава МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин в конце марта заявлял, что работы вернут в начале мая.— «Ъ-СПб»), сама художница находится в больнице, а в деле до сих нет никакой «процессуальной ясности». Политик добавил, что в общественных интересах, чтобы оно дошло до суда. «Просим направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции»,— обратился к судье Александр Шишлов. Эти доводы поддержала представитель прокуратуры. Решением суда материалы отправили на новое рассмотрение.

1 февраля полиция изъяла картины Елены Осиповой из офиса «Яблока» в Петербурге, где 31 января открылась ее выставка. Силовики приехали под предлогом заминирования, однако к вечеру покинули здание с 19 полотнами. По мнению полиции, картины имеют «текстовые надписи, вероятно, содержащие ложную информацию об использовании Вооруженных сил России». По изъятым изображениям назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза. Планируется, что она закончится в августе 2023 года. В начале мая Елена Осипова была госпитализирована из-за подозрения на инсульт. В разговоре с «Ъ-СПб» Александр Шишлов отметил, что состояние 77-летней художницы на данный момент можно охарактеризовать, как «без осложнений».

Андрей Кучеров

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