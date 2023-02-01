Из офиса петербургского «Яблока» изымают картины художницы Елены Осиповой

Сотрудники полиции изымают картины художницы Елены Осиповой из офиса «Яблока» в Санкт-Петербурге, где 31 января открылась ее выставка. Информацию об этом «Ъ-СПб» вечером 1 февраля подтвердил депутат ЗакСа Борис Вишневский, назвав происходящее «операцией по изъятию картин».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония открытия выставки художницы Елены Осиповой в штабе партии "Яблоко". Художница Елена Осипова (в центре), художник объединения "Митьки" Дмитрий Шагин (слева) и депутат Законодательного собрания (ЗакС) от фракции "Яблоко" Борис Вишневский во время церемонии

Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ Церемония открытия выставки художницы Елены Осиповой в штабе партии "Яблоко". Художница Елена Осипова (в центре), художник объединения "Митьки" Дмитрий Шагин (слева) и депутат Законодательного собрания (ЗакС) от фракции "Яблоко" Борис Вишневский во время церемонии

Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ

Днем «Ъ-СПб» рассказывал, что в Петербурге «заминировали» региональный офис партии «Яблоко». Прибывшие сотрудники полиции вывели на улицу всех присутствующих из офиса на Шпалерной, где сегодня проводилась работа над избирательной документацией для кандидатов от партии на довыборы.

Борис Вишневский уверен, что полицейские приехали к офису по «заведомо ложному заминированию» ради того, чтобы изъять картины. Сами правоохранители утверждают, что хотят забрать полотна «на экспертизу». В офисе с полицией остаются член партии и Ольга Покровская, а также еще два сотрудника.

Напомним, что 31 января в офисе «Яблока» открылась выставка художницы Елены Осиповой. Журналистам она рассказывала, что многие ее работы безвозвратно отнимают полицейские. Глава регионального отделения партии Александр Шишлов отмечал, что некоторые изначально запланированные работы госпожи Осиповой пришлось убрать в связи с опасениями насчет «возможных штрафов за «дискредитацию».

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