«Барби» покажется в Екатеринбурге

«Барби» и «Оппенгеймер» могут показать на российском большом экране уже в августе, правда, пока такой анонс появился только в одном из кинотеатров Екатеринбурга. Там обещают, что лидеры мирового проката появятся с профессиональным русским дубляжом и в высоком качестве. Официально премьеры в Россию не поставляются, и прокатчики ищут посредников из СНГ, которые смогут завезти фильмы в страну. По данным СМИ, в конце июля западные правообладатели раскрыли их, что усложнило ситуацию. Так выйдут ли мировые новинки в российских кинотеатрах? И почему отечественным прокатчикам не помогают пираты? Разбирался Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Kyung-Hoon, Reuters Фото: Kim Kyung-Hoon, Reuters

Пока в Госдуме требуют запретить и продажу кукол Барби, и сам фильм из-за «западных ЛГБТ-извращений», россияне за свои предпочтения голосуют рублем. В частности, продажи культовых игрушек на одном из маркетплейсов выросли в полтора раза, писали «Ведомости».

Продукцию компании Mattel, которая владеет брендом Barbie, с марта 2023-го можно ввозить по параллельному импорту. С фильмами ситуация обратная, когда в России появится любая мировая премьера, точно не знает никто.

Но на днях один из кинотеатров Екатеринбурга повесил афишу двух самых популярных фильмов в мире последних недель — «Барби» и «Оппенгеймер».

По слухам, пиратские копии могут завезти из Армении, рассказал редактор “Ъ FM” Иван Хорушевский, который сейчас находится в уральской столице:

«Стенды с анонсами фильмов стоят напротив кинотеатра в торговом центре "Пассаж", который расположен самом центре города.

Даты выхода картин между тем не называют, но говорят, что они обязательно появятся в прокате и даже с российской озвучкой.

Во всяком случае, сами постеры абсолютно русифицированные, причем использован оригинальный шрифт, который был и на афишах за рубежом».

За границей «Барби» уже стал самым кассовым в истории фильмом, снятым женщиной. Его сборы превысили $850 млн за две недели проката. Россиянам же в это время пришлось либо довольствоваться мемами с одетым в розовое Райаном Гослингом на кассе в «Пятерочке», либо обратиться к пиратским сайтам по первой же ссылке в поисковике.

Так, например, поступила москвичка Ульяна: «За время пандемии COVID-19 мы привыкли, что фильмы и сериалы моментально появляются в Сети. Сейчас, конечно, пришлось вспомнить, что такое экранное качество, фильм, снятый из-под полы, условно, в зрительном зале.

Я открыла первую ссылку в Google. Качество было, конечно, не очень. Но потом то ли глаза привыкли, то ли оператор как-то смог адекватно поставить камеру. Я уже дальше даже не замечала дискомфорта. По озвучке все было хорошо, добротно».

Кажется, ничто не мешает кинотеатрам найти приемлемую пиратскую версию фильма и показывать ее. Но на это готовы далеко не все — качество таких записей будет далеким от стандартов большого экрана, говорят собеседники “Ъ FM” на рынке кинопроката.

Проблема усугубилась летом: по данным «Ведомостей», правообладатели вычислили поставщиков фильмов для больших экранов, которыми якобы были кинотеатры из Казахстана. И теперь российские компании ищут или, может, уже нашли альтернативные пути.

Но глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков призывает на это не рассчитывать: «Раньше копии брали в Казахстане, потом в Узбекистане, теперь в Армении — это всевозможные слухи, не имеющие под собой абсолютно никакой почвы. Пока в России не будет законодательства аналогичного хотя бы белорусскому, то говорить о каких-то регулярных поставках фильмов на территорию страны, увы, не приходится.

Сейчас, чтобы договориться по любой картине, которая попадает в РФ в кодированном формате DCP, надо пройти семь кругов ада».

Участники отрасли уже давно призывают власти определиться с узакониванием пиратства — либо разрешить, либо пресекать такие попытки. Пока же кинотеатрам приходится перестраховываться, например, организовывать показы через стороннего арендатора или оформлять фильм как предсеансовое обслуживание перед другой картиной.

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