Депутат Бутина: куклы Барби продвигают нетрадиционные ценности

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина считает, что куклы Барби компании Mattel — двигатель ЛГБТ-повестки. По ее словам, использовать такие куклы в России недопустимо из-за принятого недавно закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Мария Бутина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Я категорически против, чтобы в наших магазинах появлялись куклы, например, трансгендеры, или куклы, которые пропагандируют однополые отношения»,— сказала госпожа Бутина «РИА Новости».

По мнению Марии Бутиной, при государственных заказах, в частности при закупке кукол для детских садов, нужно заключать контракты с отечественными фабриками кукол, которые делают игрушки с «правильным посылом».

Как сообщил портал Business Insider со ссылкой на данные компании Mattel, продажи кукол Barbie в мире упали на 23% в первой половине 2023 года. Продажи кукол Барби в России растут: по данным «Авито», продажи таких кукол на этой площадке выросли более чем в полтора раза.