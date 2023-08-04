Глава самарского минздрава опроверг информацию о своем задержании

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян опроверг информацию о своем задержании. Глава минздрава отметил, что был вызван для опроса, но уже вернулся к исполнению своих обязанностей. Информацию подтвердили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Вчера, 3 августа, я был вызван в РОВД Ленинского района для опроса по поводу заявления, поступившего в адрес правоохранительных органов. По окончании опроса и в связи с окончанием очередного отпуска приступил к исполнению своих должностных обязанностей. Нахожусь на рабочем месте»,– рассказал Армен Бенян. Министр отметил, что работа ведомства проходит в штатном режиме.

Накануне распространялась информация о задержании министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева по подозрению в мошенничестве. В тот же день Армена Беняна отпустили после допроса. Новое расследование, по данным источников издания,связано с уголовным делом против бывшего заместителя главного врача областной клинической больницы имени Середавина по экономическим вопросам Алексея Ошуркова, который обвиняется в заключении с ООО «Диэль» госконтрактов по завышенной цене. По данным «Ъ», следствие выступит в суде с ходатайством об аресте Асланбека Майрамукаева.

Ани Айвазян