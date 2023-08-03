Следствие досчитало до двух

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и его заместитель — руководитель департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения Асланбек Майрамукаев были задержаны вчера, 3 августа, по подозрению в мошенничестве. Позже Армен Бенян был отпущен после допроса. Расследованием уголовного дела занимается УМВД Самары. Предположительно, оно связано с уголовным делом бывшего заместителя главного врача Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина по экономическим вопросам Алексея Ошуркова, который обвиняется в заключении с ООО «Диэль» госконтрактов по завышенной цене. Армен Бенян — второй министр в регионе, задержанный силовиками в этом году. В апреле этого года был задержан и потом помещен в СИЗО министр строительства Самарской области Николай Плаксин. По мнению экспертов, происходящее говорит о высоком уровне коррупции в регионе. Губернатор Дмитрий Азаров, комментируя задержание подчиненных, пообещал содействие ­следствию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция отпустила Армена Беняна после допроса, его заместитель остается задержанным

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Полиция отпустила Армена Беняна после допроса, его заместитель остается задержанным

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и его заместитель — руководитель департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения Асланбек Майрамукаев были задержаны вчера, 3 августа, по подозрению в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). В тот же день Армен Бенян был отпущен после допроса. Расследованием уголовного дела занимается УМВД по Самаре. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. По информации источников «Ъ», в областном минздраве сотрудники полиции вчера провели обыски. Новое расследование, по данным источников издания, связано с уголовным делом против бывшего заместителя главного врача Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина по экономическим вопросам Алексея Ошуркова, который обвиняется в заключении с ООО «Диэль» госконтрактов по завышенной цене. По данным «Ъ», следствие выступит в суде с ходатайством об аресте Асланбека Майрамукаева.

Армен Бенян стал вторым самарским министром, задержанным в 2023 году. В апреле был задержан министр строительства Николай Плаксин. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий. Уголовное дело связано с якобы незаконной выдачей региональным минстроем разрешения на ввод в эксплуатацию двух районных домов культуры. Их построили по нацпроекту «Культура» в начале 2022 года. Здания были введены в эксплуатацию, несмотря на то, что не соответствовали требованиям проектной документации. Суд поместил Николая Плаксина в СИЗО.

В правительстве Самарской области тогда сообщили, что, безусловно, окажут полное содействие следствию. «Всегда строим свою работу на принципах соблюдения закона. Рассчитываем, что уполномоченные органы взвешенно и по справедливости разберутся в ситуации»,— отметили в пресс-службе правительства ­области.

В этот раз задержание министра здравоохранения Дмитрий Азаров прокомментировал лично: «Работа по выявлению и пресечению коррупционных и иных видов нарушений в регионе ведется системно. Нахожусь в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, общественниками и жителями региона, что позволяет вести эту работу на постоянной основе. Следственным органам будет оказана всесторонняя помощь в проведении объективного и справедливого расследования по данному делу».

• Армен Бенян родился 24 октября 1978 года. Окончил Самарский государственный медицинский университет. Шестнадцать лет (с 2004 года) работал в Самарской областной клинической больнице им. В.Д.Середавина: врач — торакальный хирург, заведующий операционным блоком главного корпуса, заведующий хирургическим торакальным отделением, главный врач Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина. Доктор медицинских наук. Как указано на сайте облправительства, Армен Бенян, «являясь заведующим хирургическим торакальным отделением больницы, стал главным врачом на стадионе во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, в кратчайшие сроки создал и подготовил к работе удивительную медицинскую команду единомышленников-профес­сионалов, чьи самоотверженность и энтузиазм в дни футбольного чемпионата поразили весь спортивный мир и медицинское сообщество». В июле 2020 года назначен министром здравоохранения Самарской области после отставки по собственному желанию Михаила Ратманова в начале пандемии COVID19.

В апреле Дмитрий Азаров раскритиковал областной минздрав за возросшее количество жалоб на отказ ряда медучреждений в предоставлении бесплатных (в рамках ОМС) услуг и на большую очередность на МРТ. Губернатор поручил создать специальную комиссию для проверки медучреждений. «Беззубая позиция министерства в наведении порядка меня не устраивает. Если сами не справитесь, если сами не в состоянии навести порядок, избавиться от тех главных врачей, которые забывают о высоком служении людям и работают на карман, справимся в рамках губернаторского контроля»,— сказал Дмитрий Азаров, обращаясь к руководству областного минздрава. Вместе с тем в июне министр здравоохранения России Михаил Мурашко, посетивший Самарскую область с двухдневным рабочим визитом, отметил, как сообщали в облправительстве, «положительную динамику развития отрасли и повышение уровня доступности медицинской помощи». «Хочу сказать, что прогресс хороший и очевидный. Первое, что я хотел бы подчеркнуть, это цифровизация здравоохранения. Самарский регион является продвинутым в этом направлении»,— цитировались слова Михаила Мурашко. В июле текущего года Дмитрий Азаров присвоил Армену Беняну почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Самарской области».

Как рассказал «Ъ» экс-депутат Самарской губернской думы, депутат Госдумы Михаил Матвеев, в задержании Армена Беняна и Асланбека Майрамукаева он не видит политической подоплеки и прямого влияния на результаты выборов губернатора. «Я думаю, ситуация говорит о высоком уровне коррупции в Самарской области». При этом Михаил Матвеев в целом положительно оценил работу Армена Беняна на должности министра здравоохранения. «Я взаимодействовал с Беняном и как депутат Самарской губернской думы, и как депутат Госдумы. У меня не было впечатления, что он какой-то прожженный коррупционер. С точки зрения открытости и способности решать вопросы, которые ставят депутаты перед чиновниками, я хорошо оцениваю Армена Беняна. Он открытый, доброжелательный, не высокомерный, как многие другие министры. До него всегда можно дозвониться, он быстро решает вопросы. Мы пока не знаем, что стало основанием для возбуждения уголовного дела, но, возможно, он и его заместитель подписывали какие-то документы, и не исключено, что по указанию „сверху“»,— считает депутат, однако, он отмечает, что система здравоохранения в регионе лучше не стала. «Система деградирует длительный период, это, в первую очередь, выражается в сокращении объемов оказания медицинской помощи из-за так называемой оптимизации, то есть объединения нескольких медучреждений в одно. Я получаю много таких жалоб, особенно из сельской местности»,— говорит Михаил ­Матвеев.

Сабрина Самедова, Ани Айвазян