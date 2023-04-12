Медику вызвали ОМОН

Полиция задержала бывшего заместителя главного врача Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина по экономическим вопросам Алексея Ошуркова. Вместе с ним задержан руководитель ООО «Диэль». По версии следствия, замглавврача заключил с компанией контракт на поставку и ввод в эксплуатацию оборудования по завышенной цене. В июне прошлого года сообщалось, что против Алексея Ошуркова расследуется уголовное дело о злоупотреблении должностными ­полномочиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Во вторник, 11 апреля, полиция задержала бывшего заместителя главного врача ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д.Середавина» по экономическим вопросам Алексея Ошуркова. Против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вместе с медиком задержан глава ООО «Диэль». Судя по видеозаписи, распространившейся по социальным сетям и мессенджерам, задержание проводилось сотрудниками ОМОНа. По версии следствия, замглавврача заключил с компанией контракт на поставку и ввод в эксплуатацию оборудования по завышенной цене.

• Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «СОКБ им. В.Д.Середавина» — одно из крупнейших в Поволжье государственных многопрофильных медицинских учреждений. В больнице 53 специализированных отделения, штат сотрудников — более трех тысяч человек. Ежегодно пациентами СОКБ им. В.Д.Середавина становятся свыше 60 тысяч человек, проводится более 340 тыс. консультаций специалистов, выполняется более 30 тыс. хирургических операций. Хирурги СОКБ им. В.Д.Середавина первыми в Поволжье стали выполнять операции по эндопротезированию крупных суставов и суставов кисти, реконструктивные челюстно-лицевые операции, хирургическое лечение вертеброспинальной патологии. Источник: сайт СОКБ им. В.Д.Середавина.

Главврачом медучреждения является Сергей Пушкин. Заместитель главного врача по экономическим вопросам сейчас указана Наталья ­Горяйнова.

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания «Диэль» зарегистрирована в 2018 году в Республике Татарстан. Бенефициаром и руководителем компании является Илья Нурмамятов. В 2020 году выручка компании составила 12 млн руб., в 2021 году — 197 млн руб. Финансовая отчетность за более ранний период отсутствует. Согласно информации в «СПАРК-Интерфакс», помимо больницы им. Середавина компания является подрядчиком минздава Удмуртии, ГБУ Республики Марий Эл «Республиканская клиническая больница», ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер» и ГКУ Самарской области «Самарафармация». С больницей им. В.Д.Середавина за весь период заключено 28 контрактов на общую сумму более 121 млн руб. В 2021 году заключено три контракта на поставку медицинских изделий стоимостью 2,4 млн руб., 589 тыс. руб. и 943 тыс. руб. Контракт на сумму в размере 589 тыс. руб. подписан в конце сентября 2021 года.

В июне прошлого года Алексей Ошурков впервые оказался в центре уголовно дела — о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следователей, Алексей Ошурков в октябре 2021 года заключил с компанией контракт на поставку и ввод в эксплуатацию оборудования по цене на 55% выше рыночной стоимости аналогичного товара.

Евгений Чернов