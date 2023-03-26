Бизнес авторизуется в российских соцсетях

Бизнес начал активнее осваивать российские соцсети. По данным сервиса «ЮКасса», половина предпринимателей за год завели каналы в Telegram, 37% — во VK. Остальные ушли в «Дзен», «Одноклассники» и Rutube. Удалось ли компаниям нарастить аудиторию в этих сервисах? Об этом — Анна Маргулис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

После блокировки зарубежных соцсетей бизнес стал искать альтернативные пути продвижения. В результате выбор пал на Telegram, «Дзен» и VK. Согласно отчету последнего, больше половины выручки пришлось на онлайн-рекламу — 57 млрд руб., что почти на 30% больше, чем в 2021 году. При этом активнее других на площадке продвигает свои проекты средний и малый бизнес.

При этом набор инструментов у российских платформ все еще не такой удобный, как у зарубежных, отмечают собеседники “Ъ FM”. И если B2С направление развивать удается, то коммуникацию с бизнесом выстраивать сложнее, отметил владелец «Студии красоты Тимура Бегичева» Тимур Бегичев: «"Дзен" разместил для нас таргетированную рекламу на аудиторию в 100 тыс. пользователей, мы даже можем монетизироваться. К VK мы с осторожностью подходим, несмотря на то, что у нас есть там сообщество. Насколько я слышу от своих коллег, это сложная система. Конечно, эти две социальные сети не про B2B, не про обучение.

Наша "теплая" аудитория — это Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) весь контент был там, как и нативная реклама через публикации, через упоминания. Telegram — это "горячая" аудитория. Между тем мы планируем расширение и создание видеоуроков специально под VK, в это будем вкладываться в любом случае».

Многие предприниматели стали увеличивать свои бюджеты на продвижение. Так, согласно данным опроса сервиса «ЮКасса», почти 40% респондентов стали вкладывать больше средств в рекламу, а около 30% сохранили бюджет на уровне 2022 года. Остальные же либо сократили его, либо продвигаются по бартеру и бесплатно через короткие видео.

В «СберМаркетинге» также указывают на то, что пользователи стали чаще приходить в соцсети не только за развлечениями, но и за покупками. Поэтому площадки активно разрабатывают инструменты, которые помогали бы бизнесу. Предприниматели стали активнее привлекать аудиторию через рилсы и блогеров. Такой метод продвижения выбрала, в частности, и основательница Chamotte Bakery Оксана Коренская:

«Наша основная реклама идет через блогеров в VK, Telegram и "Яндексе". Раньше мы продвигались исключительно в Instagram. Это нам давало больше продаж, больше аудитории. Сейчас этой площадки нет, поэтому мы и начали сотрудничать с конкретными людьми, искать какие-то другие варианты и, соответственно, настраивать таргетированную рекламу. Прежде мы ею не пользовались.

Затраты в любом случае увеличились процентов на 50-60, потому что мы начали пробовать все, что удается найти.

Плюс/минус цена на размещение осталась такой же, но просто это более новый для нас формат».

В свою очередь, Минэкономразвития и VK на странице соцсети «Мой бизнес» проводят обучающие вебинары и организуют программы по выходу на маркетплейсы. Они утверждают, что это поможет развивать и продвигать товары и услуги в интернете. Как ранее рассказывали собеседники “Ъ FM”, Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет» тоже активно используются для размещения рекламы. Однако, этот вариант все-таки больше подходит для среднего бизнеса, подчеркнула сооснователь Vinci Agency Мария Лапук:

«Произошел довольно большой рост малого бизнеса на "Авито", в соцсетях, потому что его масштабов производства для маркетплейсов не хватает. Существует большой запрос на все, что связано с какими-то концепциями, креативами, яркими брендами. Сейчас мы видим очень много ситуативных кампаний, довольно много кейсов, привязанных к конкретным мероприятиям. И, напротив, имиджевых вещей стало меньше».

Между тем более 60% бизнесменов, согласно данным опроса сервиса «ЮКасса», продают свои товары и услуги в VK, Telegram и «Дзене». Почти четверть опрошенных используют только маркетплейсы. Также бизнесмены осваивают непривычные площадки — Tenchat, «2ГИС» и соцсеть ЯRUS. Последняя за восемь месяцев нарастила аудиторию до 10 млн пользователей.

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