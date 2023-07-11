Реклама подписалась на Telegram

Владельцы авторских Telegram-каналов стали больше зарабатывать на рекламе. За полгода их доходы выросли почти втрое. Выручка десяти крупнейших каналов превысила 300 млн руб. по итогам шести месяцев, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Ассоциации блогеров и агентств и компании Social Mind. Некоторые администраторы увеличили стоимость размещений в разы — до сотен тысяч рублей за пост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Больше всего рекламных доходов (65 млн руб.) принес своим авторам анонимный канал «Небожена», у которого 500 тыс. подписчиков. За полгода в нем выявили 326 интеграций. Стоимость размещения при этом за год выросла с 65 тыс. до 200 тыс. руб. Среди постоянных рекламодателей канала Skillfactory и Альфа-банк. На втором месте канал «Кровавая барыня» Ксении Собчак с более чем 1 млн подписчиков. За первое полугодие в нем разместили рекламы почти на 57 млн руб. Тройку замыкает «Tynu40k Goblina» блогера Дмитрия Пучкова, он же Гоблин. На него подписаны 500 тыс. пользователей Telegram. Доход канала от продажи рекламы вырос в восемь раз — до 54,5 млн руб.

Рост доходов администраторов связан с подорожанием самой рекламы, а это следствие блокировки зарубежных соцсетей. Бюджеты постепенно перетекают в Telegram, отметил руководитель направления New Media агентства icontext Артем Попов: «У нас начался сильный рост мессенджера в целом по стране. Сейчас, по-моему, мы почти уже догнали по дневному объему аудитории YouTube. И, например, у Telegram примерно 51 млн, у "ВКонтакте" — 53-55 млн. Для сравнения, год назад было 25 млн у Telegram, то есть рост колоссальный.

Естественно, пошла аудитория, следом пошли рекламодатели, и, как следствие, произошел рост рекламы — это все очевидные факторы, связанные друг с другом. Конечно, двукратного роста уже не будет, потому что тогда сработал эффект низкой базы. Telegram просто очень активно вырос за счет того, что освободилась ниша».

В Telegram выросла и стоимость подписчиков — новую аудиторию стало дороже привлекать. На цену размещения влияет и законодательное регулирование, уверена сооснователь коммуникационного агентства Breaking Trends Юлия Загитова: «Если это крупные каналы, то у них есть возможность громко заявить с каким-то нативом рекламу на большую аудиторию. И это действительно стоит денег. И эта большая цена привлечения подписчика формирует высокую цену рекламы.

Вторая причина — это закон "О рекламе". Его никто отменять не будет, и авторам каналов все-таки придется его исполнять. А штрафы будут увеличиваться. Поэтому сейчас в Telegram распространена история, когда клиент приходит с рекламным постом, и у него есть опция купить его с маркировкой или без нее. И очень часто на этом авторы каналов зарабатывают, обходят закон "О рекламе" и выпускают посты без маркировок, тем самым увеличивают чек на рекламу».

Наиболее высокую конверсию дают каналы инфлюенсеров, отмечают аналитики. Особенно в области бьюти-ритейла, недвижимости и в финансовой сфере.

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Иван Корякин