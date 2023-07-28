Путин проводит встречу с африканской миссией по урегулированию на Украине

Президент РФ Владимир Путин встретился с лидерами семи африканских стран по урегулированию конфликта на Украине. Мероприятие организовано в формате рабочего обеда, передает ТАСС. Господин Путин заявил, что Москва действует в рамках устава ООН.

«Нам сегодня говорят, что мы нарушаем Устав Организации Объединенных Наций. Я так не считаю. Напротив, я уверен, что мы действуем в полном соответствии с уставом ООН»,— сказал президент РФ.

Незадолго до начала встречи российский президент в ходе общения с лидером Сенегала Маки Салем назвал ценными предложения стран Африки по Украине. «Чуть позже сегодня мы с вами и рядом других африканских лидеров продолжим начатое здесь же, в Петербурге, в июне обсуждение возможных путей урегулирования ситуации вокруг Украины в рамках африканской мирной инициативы, чему мы придаем большое значение»,— отмечал господин Путин.

В африканскую миссию по урегулирования конфликта на Украине входят Египет, Замбия, Коморские Острова, Конго, Сенегал, Уганда и ЮАР. Их мирный план предполагает деэскалацию с обеих сторон, в нем нет пункта о выводе российских войск с территорий, которые Украина считает своими. Миссия в середине июня проводила встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Подробнее о прошлой встрече с российским президентом — в материале «Ъ» «Помиротворчили и разошлись».

Леонид Уварчев