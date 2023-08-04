Экс-руководителя «Единой России» Овчинникову не допустили на выборы в гордуму

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Верх-Исетского района отказала в регистрации депутату Екатеринбургской гордумы Ире Овчинниковой в регистрации на выборы нового состава. Кандидат планирует обжаловать решение избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ-Урал» глава Ленинской ТИК (занимающийся организацией выборов в гордуму) Вадим Антошин, депутату отказали в регистрации из-за паспортных данных сборщиков и избирателей в подписных листах, которые не соответствуют действительности.

«Основания, которые стали причиной признания подписей недействительными, они не носят субъективного характера. Конечно, кандидат не очень позитивно восприняла выводы комиссии. Но тут все-таки объективные моменты»,— пояснил господин Антошин.

В разговоре с «Ъ-Урал» госпожа Овчинникова подтвердила, что не согласна с решением районного ТИК и завязила, что намеренна его обжаловать.

Напомним, в действующем составе гордумы Ира Овчинникова возглавляла фракцию «Единой России», но перед выборами написала заявление о выходе из партии. По ее словам, такое решение она приняла после проигрыша на праймериз в новый созыв гордумы, итоги которых она назвала «подтасованными». Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил, что Ира Овчинникова просто не проявила на праймериз необходимой для победы активности. При этом, по данным партии, около полугода назад она «связала свою судьбу» с одной финансово-промышленной группой, которая «выбрала для экс-главы фракции другую политическую траекторию».

Василий Алексеев

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