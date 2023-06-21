Генсовет «Единой России» прокомментировал выход из партии лидера фракции в гордуме Екатеринбурга

В генсовете «Единой России» прокомментировали уход из партии главы фракции в городской думе Екатеринбурга Ира Овчинникова. Напомним, свое решение она объяснила итогами праймериз партии в новый состав думы, по итогам которого она заняла непроходные места. Результаты предварительного голосования она назвала «подтасованными».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил «Ъ», что Ира Овчинникова просто не проявила на праймериз необходимой для победы активности. При этом, по данным партии, около полугода назад она «связала свою судьбу» с одной финансово-промышленной группой, которая выбрала для экс-главы фракции другую политическую траекторию. Так, по словам господина Перминова, ее «партнеры» хотят, чтобы госпожа Овчинникова баллотировалась в гордуму от «близкой к ним» партии или в качестве самовыдвиженца.

Ира Овчинникова заявляла «Ъ-Урал», что она планирует баллотироваться в новый состав думы в качестве самовыдвиженца. При этом она готова рассмотреть предложения о выдвижении от других партий, если такие будут поступать.

Подробнее о выходе главы фракции из «Единой России» — в материале «Ъ» «Демарш на марше».

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