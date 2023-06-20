Глава фракции «Единой России» в городской думе Екатеринбурга Ира Овчинникова написала заявление о выходе из партии. По ее словам, такое решение она приняла после проигрыша на праймериз в новый созыв гордумы, итоги которых она назвала «подтасованными». В «Единой России» решение госпожи Овчинниковой не комментируют, отмечая, что заявление от нее до сих пор не поступило. По мнению экспертов, выход из «Единой России» может быть связан с решением госпожи Овчинниковой баллотироваться от другой партии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О решении Иры Овчинниковой покинуть «Единую Россию» стало известно во вторник, 20 июня, перед заседанием Екатеринбургской городской думы. Депутат пояснила корреспонденту “Ъ-Урал”, что выход из партии связан с несогласием с результатами предварительных выборов (праймериз) «Единой России» в гордуму, которые она назвала «подтасованными». По итогам голосования, которое прошло в мае, лидер фракции проиграла и по списку, и в округе. В списке она заняла 28-е место, получив поддержку от 2,3 тыс. граждан, а в округе №4 — третье (527 голосов). Кроме того, по словам госпожи Овчинниковой, на нее оказывали давление, без объяснения причины просили не участвовать в праймериз.

«Сейчас я чувствую ответственность перед избирателями, которые доверяли мне более 20 лет. Остались вопросы, которые нужно решать, и я готова ими заниматься как профессионал»,— подчеркнула она. Ира Овчинникова заявила «Ъ», что планирует баллотироваться в новый состав думы в качестве самовыдвиженца. При этом она готова рассмотреть предложения о выдвижении от других партий, если такие будут поступать. По ее словам, и.о. руководителя фракции «Единая Россия» будет вице-спикер гордумы Виктор Тестов.

Ира Овчинникова родилась в 1960 году в Казахстане. В 1977 году переехала в Свердловск, поступив на математико-механический факультет в Уральском государственном университете. Впоследствии занимала различные должности на предприятиях региона, а в 1993 году начала работать в отделении Пенсионного фонда РФ по Свердловской области. С марта 2001 года по август 2021 года госпожа Овчинникова занимала пост начальника управления Пенсионного фонда в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. В «Единую Россию» вступила в 2004 году, в 2018 году стала руководителем фракции в гордуме Екатеринбурга. Депутатом она избиралась пять созывов подряд с 2001 года.

В пресс-службе свердловского отделения «Единой России» «Ъ-Урал» заявили, что заявление от Иры Овчинниковой об уходе из партии не поступало ни в местное, ни в первичное, ни в региональное отделения. Решение госпожи Овчинниковой о выходе из партии, опубликованное в СМИ, в «Единой России» комментировать не стали.

Политолог Сергей Мошкин предположил, что выход Иры Овчинниковой из «Единой России» может быть связан с ее планами продолжить политическую карьеру в думе.

«Сейчас у нее два варианта: либо идти самовыдвиженцем, и тогда ей нужно проходить процедуру сбора подписей, либо выдвигаться от другой партии, чтобы не собирать подписи. Но она по закону не может выдвигаться от какой-либо партии, пока состоит в “Единой России”»,— отметил эксперт.

Он добавил, что подобные ситуации нередки в избирательных историях.

Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков назвал решение Иры Овчинниковой после проигранного праймериз — сменой политического поколения. Эксперт считает, что она является «продуктом политической системы прошлого», однако сейчас, с учетом результатов голосования, не представляет ценности для нынешней конфигурации власти. «У нее нет никаких сильных сторонников, в том числе внутри партии, иначе ее бы оставили. За ней нет значимого электората, иначе в праймериз она бы не проиграла. Она не запомнилась какими-либо громкими политическими заявлениями или ярким амплуа. “Единая Россия” сохранила бы человека, который был бы ей нужен. Но Ира Овчинникова, при всех своих положительных качествах, была обычным элементом той политической конструкции, которую строили во времена Тунгусова и Чернецкого (руководители Екатеринбурга в 1990–2000-е годы), когда дума нужна была для легитимации городской власти»,— подчеркнул Андрей Русаков.

Илья Смирнов