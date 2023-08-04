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Коммерсантъ FM
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Представители ЭКОВАСа покинули Нигер, не сумев встретиться с лидером переворота

Представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) покинули Нигер, не пробыв в стране и дня, сообщает агентство AFP со ссылкой на члена делегации. Встретиться с главой совершивших государственный переворот в Нигере военных генералом Абдурахманом Тчиани или президентом Мохамедом Базумом представителям ЭКОВАСа не удалось.

Делегация ЭКОВАСа во главе с бывшим президентом Нигерии Абдусаламом Абубакаром прибыла в Нигер 2 августа. Члены делегации планировали провести переговоры с лидерами мятежа — военнослужащими из президентской гвардии. Для улаживания конфликта ЭКОВАС допускало применение всех мер, включая военное вмешательство. Однако, по данным AFP, представителям ЭКОВАСа не удалось остаться в стране даже на ночь.

В ночь на 27 июля группа военных из президентской гвардии Нигера заявила, что президент страны Мохамед Базум и все члены его семьи были отстранены от власти. Позже членов президентской гвардии поддержало командование армии Нигера. Военные ввели в стране комендантский час, приостановили действие конституции, а также запретили любую политическую активность партий. 1 августа Евросоюз начал эвакуацию своих граждан из Нигера. Мохамед Базум, отстраненный от должности в результате военного переворота, попросил США и мировое сообщество помочь восстановить конституционный порядок в стране.

О ситуации в стране — в публикации «Ъ» «Франция поторопилась забрать своих граждан из Нигера».

Милена Костерева

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