Боррель объявил об эвакуации граждан ЕС из Нигера

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз решил эвакуировать граждан своих стран из Нигера, где военные объявили о свержении президента Мохамеда Базума. При этом делегация Еврокомиссии, осуществляющая гуманитарную помощь, продолжит работу в республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«На данный момент мы решили приостановить бюджетную поддержку Нигера, а также все действия по сотрудничеству в области безопасности. Мы также приняли решение о репатриации граждан Европы и проводим эту операцию. В будущем мы присоединимся к решениям, принятым главами государств региона в рамках ЭКОВАС в целях восстановления конституционного порядка в Нигере»,— написал господин Боррель в своем блоге на сайте внешнеполитической службы ЕС.

По словам Жозепа Борреля, делегация Еврокомиссии в Нигере совместно с коллегами из соседних стран должна «ограничить негативные последствия переворота для уязвимой части населения». Об эвакуации своих граждан из Нигера уже сообщили Франция (600 граждан и 1,5 тыс. военных), Италия (около 100 человек) и Испания (70).

В ночь на 27 июля в эфире национального телевидения группа военных из президентской гвардии Нигера сообщила, что Мохамед Базум и все члены его семьи были отстранены от власти. Свержение лидера произошло на фоне возможного увольнения командующего президентской гвардией генерала Омара Чиани. Позднее членов президентской гвардии поддержало командование армии Нигера. Мохамед Базум отказался уходить в отставку.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Нигеру пригрозили введением санкций и применением силы».

Лусине Баласян