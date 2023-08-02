Союз стран Западной Африки назвал военное вмешательство в Нигере крайним вариантом

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) рассматривает военное вмешательство в ситуацию в Нигере, где военные объявили о свержении президента Мохамеда Базума, как последний из возможных вариантов. Об этом заявил комиссар ЭКОВАС по политическим вопросам, миру и безопасности Абдель-Фатау Муса.

«Военный вариант — это самый последний вариант на столе переговоров, последнее средство, но мы должны подготовиться к такому повороту событий»,— сказал Абдель-Фатау Муса, выступая в Абудже на встрече представителей военных ведомств ЭКОВАС (цитата по AFP).

Сегодня, 2 августа, делегация ЭКОВАС во главе с бывшим президентом Нигерии Абдусаламом Абубакаром прибыла в Нигер для переговоров с лидерами мятежа — военнослужащими из президентской гвардии. Детали переговоров пока неизвестны.

30 июля ЭКОВАС провело экстренный саммит, на котором было принято решение закрыть границы между странами сообщества и Нигером, остановить коммерческие рейсы, финансовые транзакции, а также заморозить активы страны в ЦБ сообщества и других банках.

В итоговом заявлении ЭКОВАС допустило применение всех мер для улаживания конфликта, включая военное вмешательство. Еще в 2022 году союз создал региональные силы безопасности для предотвращения военных переворотов. Вслед за этим Буркина-Фасо и Мали, поддержавшие военный мятеж, заявили, что будут считать вмешательство в ситуацию в Нигере объявлением войны.

Военные из президентской гвардии объявили об отстранении от власти президента Нигера Мохамеда Базума и его семьи 27 июля. Свержение лидера произошло на фоне возможного увольнения командующего президентской гвардией генерала Омара Чиани. 28 июля военные провозгласили его главой государства. При этом Мохамед Базум отказался уходить в отставку.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Нигеру пригрозили введением санкций и применением силы».